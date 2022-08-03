2NE1隊長CL月底來台演出 黃明志、具俊曄同場亮相

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（中央社記者王心妤台北3日電）S2O Taiwan潑水音樂祭今天宣布韓國女團2NE1隊長CL將擔任表演嘉賓，她曾在台灣同婚法案通過後發文力挺，也曾透露難忘台灣美食。另外還有歌手黃明志、國民姐夫韓星具俊曄演出。

CL（李彩麟）近年將重心擴展至美國，因為穿搭和音樂充滿個人魅力，也曾獲「時代」雜誌選為前百大最有影響力人物。日前登上美國科切拉音樂節時，無預警帶著2NE1成員合體，一圓粉絲心願。

CL回憶，上次來台灣表演已經是2017年，這次再見到台灣歌迷，也是收到主辦單位邀請後馬上答應。她表示最難忘台灣美食與熱情的歌迷，還有台灣水果，希望這次有機會遊覽台灣。

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今年的表演嘉賓還有百大DJ第11名KSHMR、與歌手蔡依林合作Stars Align的R3hab、5度來台的Danny Avila、義大利型男兄弟檔DJ VINAI、荷蘭Trap電音團Yellow Claw，還有「國民姐夫」DJ KOO（具俊曄）與DJ Junior共同表演。

主打嘻哈音樂的Money Bunny舞台則邀請Lil Pump來台壓軸演出，大馬歌手黃明志、新世代饒舌雙人組Asiaboy禁藥王& Lizi栗子，還有潮州土狗演出。S2O Taiwan將在27日、28日在台北大佳河濱公園登場。（編輯：張芷瑄）1110803