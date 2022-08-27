S2O潑水祭主辦單位喊被陰了 文化部：憑空捏造

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S2O潑水音樂祭主辦單位於活動開始前才說嘉賓CL等多名DJ都沒辦法出席，更稱是被文化部陰了。文化部27日表示，這非事實且是憑空捏造。（圖取自facebook.com/S2OTaiwan）

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（中央社記者王心妤台北27日電）S2O潑水音樂祭今天起登場，但主辦單位於活動開始前才說嘉賓CL等多名DJ都沒辦法出席，更稱是被文化部陰了。文化部今天表示，這非事實且是憑空捏造，將優先保護消費者權益。

斯邦奈公司主辦S2O Taiwan潑水音樂祭活動，主辦單位演出前才公告部分國外藝人無法來台，但活動照常舉行。斯邦奈公司負責人昨天在臉書開直播說，6月就試圖申請防疫泡泡專案，但被告知7月就會變成0+7方案，又找了許多立委陳情都沒結果，更稱要對文化部提告。

文化部今天發聲明表示，因理解COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情對藝文活動的影響，對於專案申請都是盡力協助並函轉中央流行疫情指揮中心同意，2021年4月邊境管制至今，協助申請專案通過比例達96%，獲核准機率相當高，「根本毋需透過民意代表關說或陳情」。

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文化部表示，S2O潑水音樂祭主辦單位宣稱很早就提出申請，但申請資料被藏起來，是「被文化部陰了」，此說法不是事實，純屬憑空捏造，且之前發布的聲明已揭露與主辦單位溝通過程，不容許主辦單位以不實言論，持續汙衊承辦公務人員。

文化部表示，目前以協助及保護消費者為優先，將配合消保主管機關，釐清相關歷程，協助有退票需求的消費者完成作業。（編輯：張芷瑄）1110827