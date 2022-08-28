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告五人兒童新樂園開唱完售 再釋票揪歌迷同歡

2022/8/28 14:23（8/28 15:01 更新）
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樂團告五人將在台北兒童新樂園舉辦演唱會，門票日前在開賣3分鐘內全數賣光，讓他們又驚又喜，他們表示，謝謝歌迷總是貼心支持，這次演唱會將有很多新的嘗試。左起為男主唱兼吉他手潘雲安、女主唱犬青及鼓手哲謙。（相信音樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年8月28日
樂團告五人將在台北兒童新樂園舉辦演唱會，門票日前在開賣3分鐘內全數賣光，讓他們又驚又喜，他們表示，謝謝歌迷總是貼心支持，這次演唱會將有很多新的嘗試。左起為男主唱兼吉他手潘雲安、女主唱犬青及鼓手哲謙。（相信音樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年8月28日
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（中央社記者葉冠吟台北28日電）樂團告五人9月17日將在台北兒童新樂園舉辦演唱會，是史上第一組在此開唱的歌手，門票瞬間售罄，讓告五人又驚又喜，更排除萬難釋出「摩天輪露台票」，邀請更多粉絲同樂。

告五人「新樂園 2022愛在夏天演唱會」門票，日前在開賣3分鐘內全數賣光，不少歌迷希望落空，主辦方第一時間也趕赴兒童新樂園場勘，與製作單位連夜開會評估後，決定釋出視線遮蔽區的同樂追加門票，也貼心設置巨大螢幕，同步轉播演出，將於9月2日中午12時開賣。

告五人剛結束「在這座城市遇見了你」38場巡演，走遍18座城市，與超過10萬歌迷共度美好時光。主唱雲安說：「這次巡迴的每座城市都有不同的風景人文，使我們每天都很新鮮，想去看、去了解，我們的歌迷也很多都是第一次見到告五人『本人』，所以每次演出我們都會問是不是初次見面。很期待下次巡演，我們現場見。」

至於巡演最難忘的印象，莫過於在一場音樂節現場，有對粉絲在他們演唱「唯一」時求婚。這讓告五人回想起來仍雀躍萬分。雲安說：「當時台下的歌迷們自動讓開，好像求婚情侶自帶結界一樣，而我們當下歌繼續唱，讓目光焦點都在他們身上。」

鼓手哲謙則說：「那個能量很棒，也讓我們越唱越起勁。」並透露團員在旅途中汲取的創作靈感，也讓他們正在籌備第3張新專輯。

「新樂園」演唱會追加開放的「摩天輪露台同樂票」，主辦方表示，場地將設置於園區2樓及3樓。由於台北兒童新樂園地形及設施限制，本區將有若干角度或視線不良障礙，呼籲歌迷斟酌視線障礙審慎評估後決定。

主辦方表示，這組票組亦可在演唱會當天下午2時至晚上10時閉園前，體驗園區13項經典遊樂設施，詳細規則請洽拓元售票系統。（編輯：張雅淨）1110828

雲安
告五人台北新樂園開唱 笑稱搭摩天輪可聽久一點
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