疫情停辦兩年 聖保羅台灣電影展將再度登場

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聖保羅辦事處處長馮光中（中）等人參訪聖保羅大學電影學院，並與策展人謝如欣（左2）等2022年聖保羅台灣電影展團隊人員合影。（駐聖保羅辦事處提供）中央社記者唐雅陵聖保羅傳真 111年9月14日

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（中央社記者唐雅陵聖保羅13日專電）2022年聖保羅台灣電影展「台灣電影的草根性視野」將在26日開幕，駐聖保羅辦事處處長馮光中昨天與聖保羅大學電影學院院長莫瑞欽會晤並勘察場地，期待活動帶給巴西觀眾嶄新的台灣視野。

2019年在聖保羅大學電影學院（CINUSP）舉辦的台灣電影展獲得巴西各界好評，受疫情影響停辦兩年，將在26日再次舉辦。馮光中昨天特與莫瑞欽（Eduardo Victorio Morettin）會晤，並於日前親臨影展場地視察，期能帶給巴西觀眾嶄新的台灣視野。

由文化部光點計畫支持、聖保羅辦事處指導、聖保羅大學電影學院主辦的台灣電影展，今年將帶給在巴西的觀眾兩部虛擬實境VR短片，以及15部極具代表性的劇情長片，包括去年甫上映的新片「聽見歌在唱」、獲獎無數的「灼人秘密」、「親愛的房客」，甚至堪稱台灣原住民經典電影的「賽德克．巴萊」等，都是精彩可期的台片。

馮光中相當重視這項年度大型活動，日前並親自前往影展開幕酒會場地、VR放映區及學院所屬電影院場地勘察，力求活動盡善盡美。

2022年聖保羅台灣電影展將於26日晚間在聖保羅大學圖書館禮堂舉辦開幕酒會，當天並將放映開幕片「灼人秘密」。

策展人謝如欣指出，今年的聖保羅台灣電影展將有許多重量級台灣影人在開幕酒會現場或隔空祝賀，影展期間亦有多部影片內會有導演或電影主角為這次影展特別錄製的彩蛋，敬請巴西的朋友們期待。（編輯：陳惠珍）1110914