「該死的阿修羅」前進多倫多電影節市場展

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多倫多國際影展9月8日至18日舉行，台灣電影推廣酒會上各國影展策展人及買家齊聚影展主場館TIFF Bell Lighthouse。（駐多倫多辦事處提供）中央社記者胡玉立多倫多傳真 111年9月15日

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（中央社記者胡玉立多倫多14日專電）多倫多國際影展 （TIFF）睽違2年後回歸實體舉辦，台灣影人及文策院首度組團參加，於影展期間宣傳角逐明年奧斯卡最佳國際影片的「該死的阿修羅」，並設置台灣館推廣82部電影，開拓台灣電影產業國際商機。

今年TIFF自8日至18日舉辦。駐多倫多辦事處長陳錦玲今天到訪多倫多電影節市場展（TIFF Industry）台灣電影館，對國片及文化內容策進院團隊表達支持。

陳錦玲說，電影是台灣優質軟實力重要櫥窗，也是文化外交尖兵，感謝台灣影人及文化內容策進院將台灣電影推上國際舞台，透過電影藝術呈現台灣活力多元樣貌與自由民主價值，增進加拿大對台灣的認識，她期待台加在電影產業方面合作交流更頻繁。

「該死的阿修羅」特映會11日舉行時，吸引多位專業國際影評人參加並受好評；加拿大國際紀錄片影展（Hot Docs）藝術總監史密斯（Shane Smith）、鹿特丹影展選片人Kristina Aschenbrennerova及多倫多亞洲國際電影節選片人Kelly Lui等重要影人出席，多倫多關心台灣電影的僑領及駐多倫多辦事處組長李麗美也到場支持。

導演樓一安在影片放映後的交流中表示，很開心透過特映會與加拿大觀眾面對面交流，開啟新對話，希望之後有機會介紹給更多北美觀眾。

台灣館推介的82部台灣作品，涵蓋各種影片類型及多元議題，其中電影長片包含「該死的阿修羅」、2022台北電影節閉幕片「童話．世界」、以戒嚴時代女性思想犯為主題的「流麻溝十五號」、台式暴力美學大作「售命」等。

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紀錄片則有一舉拿下今年台北電影獎百萬首獎、最佳紀錄片與最佳剪輯等三項大獎的「神人之家」、金馬導演楊力州的「愛別離苦」、以台灣田園詩人代表吳晟為主題的「他還年輕」；短片類包括探討移工權益的「那一個晚上」、參與多個國際短片影展的「永別」。

動畫類則有採用影集「2049」世界觀的「2049+絕處逢聲」、入選2022慕尼黑國際兒少節目影展的「捉蝶仔个人」，以及榮獲今年瑞士紐沙特奇幻影展亞洲競賽單元首獎、「台北電影獎」最佳動畫及最佳造型與傑出技術項目肯定的「素還真」等。（編輯：郭中翰）1110915