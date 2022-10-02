彭佳慧攻蛋邀14歲兒合唱 鬼才黃宣驚喜現身

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金曲歌后彭佳慧（右）1日晚間在台北小巨蛋舉辦「怎樣」演唱會，邀14歲的兒子（左）首度公開合唱，兩人一搭一唱把真實母子相處情況搬上台，彭佳慧兒子還在台上拿出聯絡簿請媽媽簽名。（寬宏藝術提供）中央社記者王心妤傳真 111年10月2日

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（中央社記者王心妤台北2日電）金曲歌后彭佳慧昨晚在台北小巨蛋舉辦「怎樣」演唱會，邀14歲的兒子首度公開合唱「關你屁事啊」，也與歌手黃宣合唱「獨上C樓」等歌，彭佳慧表示，很開心和觀眾度過難忘一夜。

彭佳慧昨晚以「對面的我」、「訊息」等歌曲拉開演唱會序幕，還有新客語歌「玫瑰花香」、「我要把你嚇死喔」。彭佳慧表示，「此刻能站在這裡，真的非常感動和幸福，希望能和大家一起走向下一個25年。」另外也演唱經典歌「聽說愛情回來過」、「相見恨晚」。

彭佳慧的14歲兒子首度登台合唱，兩人一搭一唱把真實母子相處情況搬上台。彭佳慧兒子在台上拿出聯絡簿請媽媽簽名，也關心她幾點回家。彭佳慧則細心解釋演唱會順利的話，還有與工作人員的慶功宴，並叮嚀兒子乖乖在家，成為昨晚最溫馨的一刻。

第2名嘉賓是鬼才歌手黃宣，他與彭佳慧演唱「戀愛，俘虜」、「獨上C樓」。黃宣早在2017年就為彭佳慧的專輯「我想念我自己」創作「戀愛，俘虜」、「關你屁事啊」。彭佳慧昨晚便邀請黃宣合作，用不同音樂風格帶給觀眾不同的火花。

彭佳慧在演唱會尾聲表示，能站上台北小巨蛋演出，心中的感謝無法言喻，能與兒子還有黃宣合作都是難忘的經驗，也因為有歌迷的支持才能留下美好回憶，很開心和觀眾度過難忘的一晚。（編輯：張雅淨）1111002