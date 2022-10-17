全聯先生現身宇宙人簽唱會 送愛河泳褲祝門票完售

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「全聯先生」邱彥翔（左2）現身樂團宇宙人簽唱會，並送上繡有「愛河」的泳褲，預祝宇宙人高雄場演唱會門票完售。（相信音樂提供）中央社記者王心妤傳真 111年10月17日

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（中央社台北17日電）樂團宇宙人昨天在高雄舉辦簽唱會，演出MV的「全聯先生」邱彥翔與麋先生樂團驚喜現身。邱彥翔今年參加大港開唱跳進高雄港引起討論，昨天打趣送上繡有「愛河」的泳褲，預祝演唱會門票完售。

宇宙人在歌曲「要去高雄」MV中曾跳下愛河，只有當年還沒加入宇宙人的貝斯手方Q錯過。因此邱彥翔昨天現身時，特別準備繡上「愛河」字樣的泳褲給方Q。邱彥翔打趣說：「這邊只有你沒跳過愛河，如果高雄演唱會票都賣光，我就陪你一起跳！」方Q也毫不猶豫答應。

簽唱會上，「要去高雄」前奏一下，走上來的卻是麋先生主唱聖皓，接著才是宇宙人主唱小玉，讓歌迷相當驚喜。麋先生團員接著在台上合體，並送上高雄的飲料，開玩笑說：「我們只是路過，看人很多就湊過來，沒想到這麼巧。」宇宙人則說：「你們簽唱會都來了，記得演唱會也要來看。」

宇宙人在簽唱會上演唱「陪我玩」、「你的樣子」、「藍色的你」、「好野」，方Q則是戴上繡有「一心、二聖、三多、四維、五福、六和、七賢、八德、九如、十全」高雄路名字樣的帽子。

The Moment！宇宙人理想狀態演唱會高雄場將於11月12日在高雄流行音樂中心登場。（編輯：張雅淨）1111017