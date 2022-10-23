「孟婆客棧」獲金鐘獎 中華電：續支持本土影劇

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資深歌仔戲演員唐美雲（中）在歌仔戲電視劇「孟婆客棧」中演出勢利眼的客棧老闆萬千帆，新官上任三把火，讓飾演客棧員工的許富凱（右）、方宥心（左）都想抱怨老闆。（公視台語台提供）

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（中央社記者賴言曦台北23日電）中華電信今天發布新聞稿表示，由中華電參與投資的台劇「孟婆客棧」獲第57屆金鐘獎「戲劇類節目創新獎」，中華電表示，將持續支持本土優質影劇，盼國內更多優質影劇走向國際舞台。

第57屆電視金鐘獎於22日舉行戲劇類頒獎，台劇「孟婆客棧」獲戲劇類節目創新大獎，評審認為「孟婆客棧」融合現代情境喜劇，翻轉傳統歌仔戲曲的樣貌，跳脫傳統戲碼，選擇更具現代感的題材，也開拓更多的市場可能性。

「孟婆客棧」由民視、公視及中華電信共同投資，中華電指出，該劇於2021年10月在中華電信MOD與Hami Video獨家首播，播出期間創下收視點閱冠軍連霸的佳績，快速帶動平台的訂閱數，於宣布入圍電視金鐘獎後，點閱再度回溫，吸引劇迷再次重溫這部經典好戲。

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為加碼慶賀「孟婆客棧」獲獎，中華電指出，Hami Video自10月24日開放「孟婆客棧」1個月免費收視，並提供特定方案訂閱再贈單點電影抵用券。

中華電信董事長謝繼茂表示，中華電信第一部投資的台劇「孟婆客棧」在金鐘獎主辦單位宣布入圍四獎項，就已獲高度肯定，在多部戲劇角逐下，一舉獲得「戲劇類節目創新獎」獎，中華電信身為投資方之一，與有榮焉，也將持續支持本土優質影劇，期讓國內更多優質影劇可以走向國際舞台，讓世界看見台灣影劇文化的軟實力。（編輯：林興盟）1111023