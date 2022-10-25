金馬雙影帝楊群演而優則導 揮別影壇留經典

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

金馬雙影帝楊群（中）病逝美國洛杉磯，他與太太俞鳳至（左）1970年成立鳳鳴影業公司。右為嘉凌。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北25日電）金馬雙影帝楊群病逝美國洛杉磯，享壽88歲。楊群生前與家人定居在洛杉磯，在相守60多年的妻子陪伴下離開。他一生致力於電影，曾摘下第7屆和第11屆的金馬獎影帝，1990年後才淡出。

楊群本名楊鵬舉，是香港邵氏影業元老之一。他在15歲加入電影圈，1954年演出首部電影「碧血黃花」，1963年憑著「秦香蓮」中薄情駙馬陳世美一角才真正受到矚目。他於第7屆和第11屆金馬獎，分別以「揚子江風雲」和「忍」摘下2座最佳男主角獎。

楊群與太太俞鳳至1970年成立鳳鳴影業公司，參與監製和導演。他的作品「庭院深深」摘下第9屆金馬獎優等劇情片；「忍」則是摘下第11屆金馬獎最佳劇情片。

楊群1990年後便漸漸淡出影壇，他接受媒體訪問時曾說自己對拍戲已沒有眷戀。

楊家友人證實，楊群對抗病魔一年多，近幾個月罹患膀胱癌，最後在妻子俞鳳至與子女陪伴下，病逝於洛杉磯郡的喜瑞都市（Cerritos）。（編輯：張雅淨）1111025

1969年楊群（右）、李麗華（左）以「揚子江風雲」獲得第7屆金馬獎最佳男、女主角。（中央社檔案照片）

1973年楊群（左）以自導自演的「忍」拿下第11屆金馬獎最佳劇情片、最佳男主角以及最佳編劇。（中央社檔案照片）

1973年楊群（左）以自導自演的「忍」拿下第11屆金馬獎最佳男主角。右為最佳女主角上官靈鳳。（中央社檔案照片）