金鐘追思已故藝人漏掉余苑綺 三立坦承疏忽致歉

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第57屆電視金鐘獎頒獎典禮致敬已故演藝人員橋段讓不少人紅了眼眶，不過藝人余天女兒余苑綺（圖）被漏掉，三立承認疏忽致歉。（中央社檔案照片）

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（中央社記者葉冠吟台北24日電）第57屆電視金鐘獎頒獎典禮上週順利落幕，致敬已故演藝人員陳松勇、唐川等橋段讓不少人紅了眼眶，不過藝人余天女兒余苑綺被漏掉，三立今天承認疏忽致歉。

金鐘獎每年都會在典禮追思過去一年逝世的電視圈幕前幕後工作人員，今年就有陳松勇、唐川、脫線、顧寶明、劉引商、常楓、明金成、蔡頭、王羽、巴戈、艾成、朱俐靜等，以及台劇「火神的眼淚」爆破師陳銘澤、神仙谷墜崖攝影師黃柏雄、收音師王暐翔等人。

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藝人余天的二女兒余苑綺今年8月21日癌逝，享年39歲。藝人利菁今天在個人臉書拋出疑問，今年金鐘是不是漏掉了「余苑綺」，有網友留言認為余苑綺不算藝人，只是藝人女兒而已，但利菁回應：「她很努力，是藝人，辛苦的藝人。」目前該則貼文已在利菁臉書消失。

稍早典禮承辦單位三立電視也發出聲明表示，余苑綺是個堅強的抗癌鬥士與偉大的媽媽，「我們的確忽略了她對電視圈的付出，也很抱歉沒能在典禮上向她致敬」，坦承疏漏。（編輯：張雅淨）1111024