正宮小三雲端對槓 天字第二號爆笑詮釋隔離窘境

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（中央社記者葉冠吟台北31日電）台語電視電影「天字第二號」幽默以隔離旅館為背景，找來馬力歐詮釋困在其中，被迫用通訊軟體在妻子、小三間做抉擇的荒誕喜劇，更挑戰近9成內容使用網路社群與通訊軟體視角。

「天字第二號」描述疫情時代獲中國名導欽點的台灣C咖演員李志誠（馬力歐飾），在上海隔離的最後一天，竟發現自己開始發燒，但更糟的狀況不只如此，他還必須在視訊上周旋於台灣正宮妻子（郁方飾）與中國小三（李亦捷飾），窘況百出。

全片為公視台語台「台語有影」系列作，誕生於2021年5月台灣COVID-19疫情3級警戒期間，只能用視訊溝通的導演吳宗叡與製片人靈光乍現，發想出以視訊畫面為主體、具喜感又緊張的「天字第二號」。

吳宗叡透過劇組分享：「疫情期間因無法與親友觸碰，因此產生了恐慌和焦躁，甚至各種不安幻想。但也因疫情，我們能更頻繁地關心鏡頭另一端的家人、朋友和愛人。」

片中近9成內容以網路社群或通訊軟體視角呈現，捕捉現代人在網路世界的關係建立與虛實難辨。吳宗叡不只把現代人通訊習慣帶入片中，同時參考國外視訊劇的製作手法。

吳宗叡指出，視訊本身就是一齣四方框裡的生活電影，吸引眼球的專注力，基本上必須2分鐘就要產生一個事件，也讓這次「天字第二號」成為演員們不同於以往的拍攝挑戰。

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所幸戲外有好交情的馬力歐及郁方，在飾演被互相隔離的夫妻時默契十足，也有許多即興火花。除了要適應視訊拍攝的鏡位，馬力歐還為劇情所需大膽挑戰「視訊傳愛」，有不少爆笑畫面，全片也將被隔離時的各種突發狀況寫進劇情，相信讓有隔離經驗的觀眾心有戚戚焉。

「天字第二號」將於11月5日晚上9時在公視台語台播出，11月5日至20日在公視+限時上架。（編輯：張雅淨）1111031