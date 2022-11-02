鬼鬼實境節目重返小學 面對小大人同學無力招架

實境節目「回到小學那一天」邀請10名來賓到10所非傳統教育的小學，藝人鬼鬼吳映潔（右）回想拍攝過程，笑言自已完全被小朋友打敗，有時候像小大人，有時又變回小學3年級，展現出那個年紀獨有的純真。（三立提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年11月2日

（中央社記者葉冠吟台北2日電）實境節目「回到小學那一天」邀請10名來賓到10所非傳統教育的小學，重拾成為孩子的純真與快樂。藝人鬼鬼吳映潔前往花蓮西寶國小，調皮的她終於棋逢敵手，面對小學生無力招架。

鬼鬼拜訪的西寶國小，座落在太魯閣國家公園裡、高海拔的森林小學。重返到小學3年級當轉學生的她，體驗從等校車開始，由於學校在山上，每天坐專車往返就要2個小時，最特別的是全校師生每週會住校3天、群體生活。

而平常不受控的鬼鬼終於在學校遇到對手，頑皮的男同學讓她一度崩潰，還有男生對她說：「妳臉變了，跟電視不一樣」。而2天的相處過程，小朋友也將鬼鬼的弱點摸透，知道蟑螂是她的最大罩門，讓鬼鬼快發瘋，每次看到蟑螂就頭皮發麻，反而是同學安慰她說：「妳不要去想嘛！」

鬼鬼也在西寶國小觀察到許多特別的校園生活，在尋找蜂窩和蟬殼的戶外課程中，她意外在樹上看到蟻窩，才知道原來蟻窩也能在樹上，她一直以為螞蟻都在土裡；另一堂在獵寮野外求生的狩獵課，也是她這輩子從未有的體驗。

鬼鬼分享，這所森林小學有很多戶外教學課程，讓她覺得很酷，跟記憶中的小學不太一樣，甚至同學還會抓著校長衣服、牽著校長的手，一起去菜園種菜，完全不是像一般學校裡，小學生跟校長會保持著距離的模樣。

回想這次難得的經驗，鬼鬼笑說自已完全被小朋友打敗，有時他們像個小大人，什麼都能聊，有時又覺得他們突然變回小學生，展現獨有的純真，難忘小朋友的笑容。

「回到小學那一天」每週四晚上10時在三立都會台播出。（編輯：張芷瑄）1111102