「黑豹2」揭神秘水底王國 演員透露自己是旱鴨子[影]

影片來源：MarvelTW

（中央社記者王心妤台北8日電）電影「黑豹2：瓦干達萬歲」預告片公布後，24小時全球獲得1.72億次觀看次數。演員泰諾克烏爾塔勢扮演水下世界領導人，許多場景都和水有關，但他在殺青後才透露自己是旱鴨子。

泰諾克烏爾塔勢扮演的納摩1939年首次出現在漫威漫畫中，是最古老的角色之一，也是漫畫的第一個變種人。導演萊恩庫格勒表示，納摩既是英雄也是反派，他在「黑豹2：瓦干達萬歲」裡，帶領隱藏在水底的高級文明世界塔洛坎攻打瓦干達。

泰諾克烏爾塔勢接受訪問時曾說，「工作人員曾問我會不會游泳？我回答說『我從來沒有淹死過』，但其實我根本不會游泳。」但他並沒有把事實告訴漫威，否則無法得到角色，確定演出後，也積極接受水裡的訓練，確保呈現角色在水裡無所不能的樣子，他笑說：「我們墨西哥人就是這樣，我們從不會說不。」

雖然塔洛坎與瓦干達處於敵對狀態，但泰諾克烏爾塔勢堅持納摩是反英雄並非反派人物。他認為，超級英雄並不總是相處融洽，即使納摩有超級英雄盟友，「但他通常不會信任地表居民，就像瓦干達總是對外人保持警惕一樣。」

此次要將塔洛坎這樣的水底強國呈現在觀眾眼前，由以「黑豹」美術設計獲得奧斯卡獎的設計師漢娜比奇勒操刀。漢娜比奇勒認為水下城市應該用石頭建造並充滿瑪雅文化建築特色，也會有繽紛的色彩和肖像，代表對文明的致敬，同時保有經典。

造型師露絲卡特則諮詢許多海洋專家和歷史學者，將深海元素融入塔洛坎人外觀中。露絲卡特表示，「納摩的服裝展現了其所尊重的傳統及國王地位，我們用了很多海帶製作他的頭飾和斗篷，還添加了貝殼和珍珠，讓他可以在各種空間穿梭自如。」

「黑豹2：瓦干達萬歲」明天起全台上映。（編輯：張芷瑄）1111108