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漫威推以色列超級英雄 觸及阿拉伯人痛處

2022/9/15 10:47
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（中央社耶路撒冷14日綜合外電報導）漫威將於2024年最新「美國隊長」電影推出首位以色列超級英雄「沙布拉」。消息一出旋即掀起爭議，有民眾憂新角色將負面傳播阿拉伯人刻板印象，將巴勒斯坦人「去人性化」。

「沙布拉」（Sabra）這個角色夜晚化身超級英雄，白天則是以色列情報機構「摩薩德」（Mossad）探員兼警察。她1980年代首度出現在漫畫中，幾十年來多次與綠巨人浩克、鋼鐵人和X戰警等經典角色同框。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，批評者認為，漫畫中，與沙布拉互動的角色多為仇女、反猶且暴力的。他們指漫畫對阿拉伯人物的描寫多讓人不安，質疑電影版做法是否會有所不同。

住在華府的巴勒斯坦裔美籍作家兼分析家穆奈葉爾（Yousef Munayyer）說：「從漫畫看不出電影能有多正面。」他表示，將以色列諜報人員轉化為英雄的這整個概念，「既不顧他人感受也不光彩」。

「將施加於巴勒斯坦人的暴力行為加以美化，具體來說針對巴人，廣義來說是針對阿拉伯人和穆斯林；這在西方大眾媒體中有著長久和醜陋的歷史，且持久力之長，令人訝異。」

而曾出書探討好萊塢刻板印象的作家馬蒂（Waleed F. Mahdi）表示，「美國以色列聯盟」的電影敘事手法自1960年代流傳至今，大銀幕的美國和以色列執法人員與情報機構永遠是「善類」，「致力於打擊主要源自於阿拉伯和穆斯林犯下的暴力事件」。

他告訴CNN，而「漫威宣布把沙布拉漫畫角色搬上大銀幕，恰恰反映出這樣的老套」。

就連部分以色列人都說，沙布拉或許並非是這個時代的超級英雄。

以色列作家、劇作家以及圖像小說家克里特（Etgar Keret）說，沙布拉這個角色是在巴勒斯坦兩次大起義之前，在奧斯陸協議（Oslo Accords）破局之前所創造的，「當年創造這個角色時，現實環境和心態已今非昔比」。他說：「如今，很難保持這種偶像的純粹。」

針對質疑聲浪，漫威影業（Marvel Studios）發言人告訴CNN，「電影團隊會從全新的角度帶出沙布拉這個40多年前首次出現在漫畫中的角色」。發言人補充說，漫威電影宇宙（Marvel Cinematic Universe）的各個角色「向來會針對現今的觀眾加以重新塑造」。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳昱婷）1110915

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