迪士尼D23粉絲大會 揭阿凡達2、漫威新作資訊

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睽違13年推出的電影「阿凡達2：水之道」確定將於今年12月中旬上映，在D23粉絲大會上宣傳。（迪士尼提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年9月11日

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（中央社記者葉冠吟台北11日電）全球迪士尼粉絲引頸期盼的D23粉絲大會，昨天、今天在美國加州展開，揭開電影「阿凡達2」、「印第安納瓊斯5」、動畫片「腦筋急轉彎2」資訊，還有漫威宇宙系列更多精彩續作。

迪士尼在2009年成立官方粉絲俱樂部D23，D取自迪士尼（Disney）英文首字，23則是迪士尼成立的1923年，每兩年舉辦一次D23粉絲大會（D23 Expo），搶先全球透露來自迪士尼真人電影、皮克斯、迪士尼動畫工作室、盧卡斯影業、漫威影業與二十世紀影業最新作品的預告影片、拍攝細節以及上映時間規劃。

迪士尼透過新聞稿分享，最先公布的是迪士尼標誌性城堡logo將迎來大改版，為慶祝2023年迪士尼百年慶典，自今年秋天起，所有迪士尼院線發行及串流平台作品將看到白金色字體寫下「迪士尼100，奇蹟百年」的全新城堡片頭。

漫威部分，漫威影業總裁凱文費吉（Kevin Feige）透露，除了「黑豹2：瓦干達萬歲」今年11月初上映外，也宣布「漫威宇宙」第5階段首部電影「蟻人與黃蜂女：量子狂熱」將於明年2月登上院線，內容與全新復仇者系列電影「復仇者聯盟：康王朝」有關，7月還有布麗拉森（Brie Larson）回歸的「驚奇隊長2」；2024年則有「美國隊長：新世界秩序」、「雷霆特攻隊」、等鉅作登場。

至於漫威影集，凱文費吉表示，由湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston）主演的「洛基」第2季已正式開拍，有望明年在Disney+和粉絲見面；「夜魔俠：重生」則將於明年開拍，新一季預計有18集，值得期待。

後兩年也是星戰迷滿滿福利的時間，盧卡斯影業總裁凱斯琳甘迺迪（Kathleen Kennedy）表示，取材自「星際大戰外傳：俠盜一號」電影核心角色人物的影集「安道爾」將於9月21日在Disney+上線；根據1988年經典故事改編的「新風雲際會」11月30日也會登場；眾所矚目的「曼達洛人」第3季與「亞蘇卡」將在2023年推出。

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迪士尼真人電影部分，除了「女巫也瘋狂2」、「曼哈頓奇緣2：幸福真諦」及「小飛俠與溫蒂」將在Disney+與粉絲相見。迪士尼影業電影製作部總裁尚恩貝里（Sean Bailey）透露，2023年的真人版「小美人魚」、2024年的「木法沙：獅子王」與真人版「白雪公主」將在院線上映。

精彩續作也不容錯過，除了睽違13年推出的「阿凡達2：水之道」確定於今年12月中旬上映外，廣受好評的「印第安納瓊斯5」與奧斯卡動畫得主續集「腦筋急轉彎2」也有機會分別在2023年、2024年的夏天登場。（編輯：張雅淨）1110911

漫威影業總裁凱文費吉在D23粉絲大會透露，除了「黑豹2：瓦干達萬歲」在今年11月初上映外，也宣布「漫威宇宙」第5階段首部電影「蟻人與黃蜂女：量子狂熱」將於明年2月登上院線。（迪士尼提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年9月11日