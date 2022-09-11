「印第安納瓊斯5」預告片 哈里遜福特感性揭幕

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（中央社美國加州安那罕11日綜合外電報導）美國影星哈里遜福特在迪士尼D23博覽會第2天公布其備受期待的新電影「印第安納瓊斯5」預告片，獲在場觀眾起立鼓掌。深受感動的他哽咽表示，這部新片「非常棒」。

法新社報導，來自世界各地數以千計粉絲湧入迪士尼（Disney）在加州安那罕（Anaheim）舉行的大型派對，親眼目睹他們最喜愛角色的風采，並且觀賞期待已久電影和系列片首度曝光。

D23博覽會（D23 Expo）第2天推出迪士尼、盧卡斯影業（Lucasfilm）、漫威（Marvel）及二十世紀影業（20th Century Studios）未來數月將發行影片的預覽。

80歲的哈里遜福特（Harrison Ford）在介紹其主演的最新一集「印第安納瓊斯」（Indiana Jones ）電影預告片時，在場約6000名觀眾起立鼓掌。

哈里遜福特強忍著淚水說：「我很自豪地說這一集非常棒。」隨後他指著參與演出這部電影的菲比華勒-布瑞吉（Phoebe Waller-Bridge）補充道：「這是原因之一。」

這位英國女星則回答：「跟上這傢伙很累。」

當天，盧卡斯影業發布其相當受歡迎的太空西部系列影集「曼達洛人」（The Mandalorian）預告片，主要演員佩德羅帕斯卡（Pedro Pascal）、詹卡洛埃斯波西托（Giancarlo Esposito）和凱蒂薩克沃夫（Katee Sackhoff）獲觀眾熱烈歡迎。

另一個受矚目的是全新「星際大戰」（Star Wars）影集「安道爾」（Andor）預告片，這是根據「星際大戰外傳：俠盜一號」（Rogue One）所衍生的劇集，內容為反抗軍間諜卡西恩．安道爾（Cassian Andor）的冒險故事，由狄艾戈魯納（Diego Luna）飾演安道爾。

來自墨西哥的狄艾戈魯納也是該劇集的執行製片，他用西班牙語向觀眾作介紹，獲得如雷掌聲。

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其他預告片還包括裘德洛（Jude Law）主演的「星際大戰：骨幹兵團」（Skeleton Crew）、克里斯汀史雷特（Christian Slater）主演的「風雲際會」（Willow）、導演強法洛（Jon Favreau）參與製作的「亞蘇卡」（Ahsoka），以及其它電影和電視劇集。

最後，在3D眼鏡幫助下，觀眾沉浸在大導演詹姆斯卡麥隆（James Cameron）令眾人期盼已久的「阿凡達」（Avatar）續集「阿凡達：水之道」（Avatar: The Way of Water）世界裡。（譯者：楊明暐/核稿：何宏儒）1110911