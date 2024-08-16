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迪士尼神作推手聚一堂 坦言拍出成功電影如擲骰子

2024/8/16 09:51（8/16 10:16 更新）
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皮克斯動畫工作室創意長彼特達克特（Pete Docter）（中）出席D23迪士尼全球粉絲大會，11日與100多名國際媒體記者座談。中央社記者林宏翰安那罕攝 113年8月16日
皮克斯動畫工作室創意長彼特達克特（Pete Docter）（中）出席D23迪士尼全球粉絲大會，11日與100多名國際媒體記者座談。中央社記者林宏翰安那罕攝 113年8月16日
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（中央社記者林宏翰洛杉磯15日專電）迪士尼兩年一度D23大會，粉絲奉為「大神」的內容創作者共聚一堂，分享拍出億萬大片有如擲骰子，必須勇敢冒險、奮力一搏。

D23迪士尼全球粉絲大會，粉絲除了搶先觀看最新預告片，另一大亮點是賣座電影背後的靈魂人物現身，第一線面對觀眾。11日會場一角，座談陣容有如「復仇者聯盟」，每位電影人都曾親手打造全球爆紅作品。

皮克斯動畫工作室創意長彼特達克特（Pete Docter）、迪士尼動畫工作室創意長珍妮佛李（Jennifer Lee）、漫威影業總裁凱文費吉（Kevin Feige）、盧卡斯影業總裁凱斯琳甘迺迪（Kathleen Kennedy）11日面對100多名國際媒體成員，暢談創作大片的心路歷程。

彼特達克特是皮克斯影業的領導人物，他身兼導演、編劇和執行製作，一手打造「玩具總動員」、「怪獸電力公司」、「天外奇蹟」、「腦筋急轉彎」等多部觸動人心、影響力遍及全球的動畫作品。

今年上映的「腦筋急轉彎2」剛在全球寫下15億美元票房，衝上影史前10賣座電影榜。

被問到，電影一再寫下票房記錄，創作下部電影時是否感到壓力？彼特達克特說，壓力來源不是外在成績，「我們的壓力是自己設下的標準」。

「拍電影時，我們是第一批看到電影的觀眾。」彼特達克特指出，想要為世界拍出值得驕傲的作品，是創作時唯一的想法。電影能不能賣座，「有點像是擲骰子」。

他說一部電影會不會紅「不是科學可以解釋的，這有一點神秘」，否則只要按照公式，就可以一直拍出20億美元票房的作品。

彼特達克特說，電影這門行業之所以稱為showbiz（娛樂業）是有原因的，它既是表演（show）又是生意（biz），最重要的是在反覆不斷的嘗試當中，講出最能觸動人心、最能讓人產生共鳴的故事。

「我們拍電影不是為了自己，而是為了觀眾。」他比喻拍一部電影的過程，好像為朋友親手製作禮物，一方面希望朋友喜歡，一方面也想透過禮物，表達自己內心深處的一些感受。

「冰雪奇緣」編劇和導演、「動物方城市」編劇、迪士尼動畫工作室創意長珍妮佛李（Jennifer Lee）呼應彼特達克特的說法，談到創作歷程的時候，有如化身「冰雪奇緣」主角艾莎（Elsa），直言創作者必須勇敢冒險。

珍妮佛李說，製作電影的時候，如果太過於從外部角度思考，執著要實現什麼目標，那永遠無法創作出偉大的故事。

她口中描述拍電影這件事，好像艾莎的冒險旅程。她說：「在創作的過程中，你會遇到很多奇妙的驚喜，故事總是不斷在演變。當初我們沒有人可以料想，『冰雪奇緣』、『海洋奇緣』有這麼大的爆發力。任何對故事有幫助的發展，你必須跳進去要奮力一搏。」

珍妮佛李舉例，就像她參與製作的「海洋奇緣」和「動物方城市」這兩部作品是如此不同，不能僅依賴過去成功的模式，必須為每一個新的故事投入新的思考和創意。

她說：「你不能一成不變，冒險的過程可能令人感到害怕，有時候不會有結果，但就是這樣的探索，讓我們拍出了那些重大突破的作品。」

漫威影業總裁凱文費吉（Kevin Feige）強調，成功不是唾手可得。凱文費吉在漫威粉絲心中具有崇高地位，他是眾多超級英雄組成「復仇者聯盟」、創造漫威宇宙的重要推手，參與一部又一部創紀錄的賣座電影，漫威宇宙系列全球票房累積300億美元。

凱文費吉呼應前兩位的說法，他指出拍攝漫威電影的時候，並不是坐下來說「我們接下來要更大的場面、更多的爆破、更多的角色」。他強調這樣的想法通常不會成功。過多的期待，通常會有反效果。

他回顧漫威電影一次一次打破自己的紀錄，每一年都超越自己、粉絲和媒體的預期，但無形之中也背負著外界的期待。他強調，在一連串的成功當中，如何面對失敗也很重要。

凱文費吉說：「去年我們遇到一些挫折的時候，我不想說是好事，但我們試圖從中找到一些好的教訓。其中一點就是，我們更珍惜每一次的成功，不把成功當作理所當然，最近我們為『死侍與金剛狼』舉辦了盛大的慶祝儀式，這提醒每個人，成功並不是唾手可得，所以我們更要好好慶祝。」

7月底推出的漫威英雄喜劇「死侍與金鋼狼」（Deadpool & Wolverine）近日締造全球票房10億美元佳績。

好萊塢傳奇製作人、「星際大戰」系列電影的總舵手、盧卡斯影業總裁凱斯琳甘迺迪（Kathleen Kennedy）呼應凱文費吉，她說：「成功往往不會如你預期的方式到來。成功到來的時候，會給你帶來很大的驚喜。」

凱斯琳甘迺迪說，經常被人問到「你有辦法預先知道一部作品會不會成功嗎？」她說，唯一能夠預先知道的是，拍電影除了必須全心投入、做到最好，更要勇敢冒險、嘗試走出舒適圈，與觀眾產生共鳴，當作品與觀眾產生共鳴的時候，就是最令人興奮的時刻。

凱斯琳甘迺迪強調，創作電影的過程可能會很混亂，同時很多觀點進來，電影人時時刻刻記得，尊重不同的觀點，因為一個好點子可能來自任何意想不到的地方。在創作過程中，最重要的是在一片混亂之中，引導故事朝向一個明確方向發展。

「最成功的電影往往是最能在情感上打動人心的。」凱斯琳甘迺迪說，這是最簡單卻又最難以捉摸的法則，在一片混亂之中，找出可以打動人心的故事走向，獲得觀眾感情上的投入。

凱斯琳甘迺迪指著台上幾位創作者說，「失敗當然令人挫折，但在座各位都是最佳證明，他們重新振作、繼續向前邁進。這就是我們必須做的，也是我為之而活的理念」。（編輯：高照芬）1130816

「星際大戰」電影總舵手、盧卡斯影業總裁凱斯琳甘迺迪（Kathleen Kennedy）（右）出席D23迪士尼全球粉絲大會，11日與100多名國際媒體記者座談。中央社記者林宏翰安那罕攝 113年8月16日
「星際大戰」電影總舵手、盧卡斯影業總裁凱斯琳甘迺迪（Kathleen Kennedy）（右）出席D23迪士尼全球粉絲大會，11日與100多名國際媒體記者座談。中央社記者林宏翰安那罕攝 113年8月16日
D23迪士尼全球粉絲大會期間，迪士尼創意部門的領導人物出席媒體座談，他們參與多部具全球影響力的賣座電影。左起為皮克斯動畫工作室創意長彼特達克特、迪士尼動畫工作室創意長珍妮佛李、漫威影業總裁凱文費吉、盧卡斯影業總裁凱斯琳甘迺迪。中央社記者林宏翰安那罕攝 113年8月16日
D23迪士尼全球粉絲大會期間，迪士尼創意部門的領導人物出席媒體座談，他們參與多部具全球影響力的賣座電影。左起為皮克斯動畫工作室創意長彼特達克特、迪士尼動畫工作室創意長珍妮佛李、漫威影業總裁凱文費吉、盧卡斯影業總裁凱斯琳甘迺迪。中央社記者林宏翰安那罕攝 113年8月16日
漫威影業總裁凱文費吉（Kevin Feige）（右）出席D23迪士尼全球粉絲大會，11日與100多名國際媒體記者座談。中央社記者林宏翰安那罕攝 113年8月16日
漫威影業總裁凱文費吉（Kevin Feige）（右）出席D23迪士尼全球粉絲大會，11日與100多名國際媒體記者座談。中央社記者林宏翰安那罕攝 113年8月16日
「冰雪奇緣」導演、迪士尼動畫工作室創意長珍妮佛李（Jennifer Lee）（右）出席D23迪士尼全球粉絲大會，11日與100多名國際媒體記者座談。中央社記者林宏翰安那罕攝 113年8月16日
「冰雪奇緣」導演、迪士尼動畫工作室創意長珍妮佛李（Jennifer Lee）（右）出席D23迪士尼全球粉絲大會，11日與100多名國際媒體記者座談。中央社記者林宏翰安那罕攝 113年8月16日
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