流浪地球2 劉德華挑戰50公斤潛水服

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（中央社記者王心妤台北11日電）港星劉德華今天出席科幻片「流浪地球2」發表會，他表示拍攝所穿的太空裝重35公斤、潛水服更達50公斤，人要移動非常困難；片中還要戴上1000度的近視眼鏡，一切只能靠手摸索。

「流浪地球2」是由劉德華、吳京，以及李雪健主演。劉德華今天在發表會上，以視訊分享了很多拍電影的點滴，更不諱言自己一直有「科幻夢」。劉德華表示自己很喜歡第一集，得知能演出續集，心裡非常興奮。

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今天在發表會上，劉德華分享了「流浪地球2」的拍攝過程，他表示戲服是個大挑戰，像是航空服重35公斤、潛水服重50公斤。他說，拍攝過程要避免弄傷腰部，最困難的是轉身、扭腰跟轉動，還要想辦法讓自己活動得舒服一點。

劉德華也說，最難受的是身體很癢，但沒辦法抓癢，「只好在頭盔內貼上大力膠，臉部很癢時就會將臉在大力膠上磨擦來止癢。」劉德華透露，戲裡要配戴1000度的近視眼鏡，眼幾乎是看不清楚的，拍攝都是靠雙手在摸索。（編輯：屈享平）1111111