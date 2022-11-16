童言童語難招架 邵雨薇被逼問「會跟吳慷仁結婚嗎」

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演員邵雨薇（左）坦言，自己在國小時很被動，不太會主動認識新朋友，因而錯失許多交朋友的機會，這次參與實境節目「回到小學那一天」要體驗原住民小朋友的熱情。（三立提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年11月16日

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（中央社記者葉冠吟台北16日電）演員邵雨薇成為本週療癒實境節目「回到小學那一天」來賓，到屏東泰武國小當轉學生，成為人氣王，還被男同學直球告白，但也被童言童語逼問，會不會跟吳慷仁結婚，讓她一度招架不住。

泰武國小被譽為台灣最美麗的小學之一，校園充滿著原住民圖騰特色，全校學生幾乎都來自排灣族家庭，因此成立了一支古謠隊，四處征戰也讓古謠隊揚名國際，這回邵雨薇體驗到的特色課程，就包括民俗教育課、族語課、唱古謠，同學們也為歡迎新同學邵雨薇在門口列隊歡迎。

邵雨薇透露，自己在國小時很被動，不太會主動認識新朋友，因而錯失許多交朋友的機會，所以這次一定要體驗原住民小朋友的熱情，果真一進班級上課，就有小朋友好奇問她「妳會跟吳慷仁結婚嗎？」急得讓邵雨薇害羞說：「不要亂問問題！」

邵雨薇這次認真融入同學們，會一起在吃便當前禱告，學唱古謠歌，還跟著同學回居住的佳興部落，在他們家中吃飯。

過程中，忽然有兩位男同學跑來向她告白，一個說「我喜歡你」、一個直接說「我要跟你結婚」，讓邵雨薇有些措手不及，以為是製作單位特別安排，沒想到是小男生的真心告白，讓她開心說，孩子的童言童語很可愛，知道對方是真的很喜歡自己，那種單純喜歡的感受很特別。

對這趟重回小學的難忘經驗，邵雨薇形容小五的學生都很像小大人，但精力特別旺盛，下課時，還會有一、二年級的小小孩，非常熱情地瘋狂黏著她，讓邵雨薇幽默比喻自己像花蜜，有一堆蜜蜂要來採蜜的感覺。

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邵雨薇也分享，在學校時如果有任何不會的，同學都會相當熱烈地教她，「如果我一直說有什麼不懂，他們會更認真上課，想學會後來教我，真的好療癒」；不過有趣的是，邵雨薇拍完1個月後，特別託製作單位送自己的寫真書給同學們，聽說班上男同學直接翻到最性感的那一頁，連她在書中寫什麼感性文字都沒看。

「回到小學那一天」，在MyVideo、三立都會台，於每週四晚上10時播出。（編輯：陳仁華）1111116

演員邵雨薇（右3）參與實境節目「回到小學那一天」，在屏東泰武國小體驗到許多特色課程，包括民俗教育課、族語課、唱古謠。（三立提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年11月16日