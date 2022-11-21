「憂鬱之島」反思香港去處 導演：時刻警惕但不恐懼

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

香港紀錄片「憂鬱之島」導演陳梓桓表示，2019年後的香港面對巨大轉變，有人選擇離港、有人深陷牢獄，更多人是被困在各種憂鬱、孤獨、罪惡感與無力反抗等情緒中，甚至有無法與他人言說的「失語感」；雖然他也同樣痛苦，但身為紀錄片工作者，順應時代記錄下這些事情是他的職責。（光年映畫提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年11月21日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北21日電）香港紀錄片「憂鬱之島」藉探索香港近代史，反思香港未來。導演陳梓桓坦言，反送中後香港面臨巨大轉變，人們像失語般有話難言，但他依舊選擇留下來創作，時刻警惕但不恐懼。

陳梓桓執導的「亂世備忘」曾入圍2016金馬獎最佳紀錄片，這次他與「迷航」監製任硯聰、「十年」監製蔡廉明共同合作，由香港及日本團隊共同籌備5年，在全球近3000名匿名群眾募資下，傾力完成了「憂鬱之島」。

「憂鬱之島」追溯香港重要事件，如1967年「六七暴動」、1970年代「（文化大革命）大逃港」與1989年「六四天安門事件」，藉此映照2019年的「反送中運動」。片中透過紀實和戲劇重現手法，探索幾名過去曾投入抗爭運動的青年，看這些經歷在他們身上留下的痕跡，並以此窺探港人的過去、現在與未來。

陳梓桓與監製任硯聰今天出席媒體聯訪。陳梓桓表示片子從2017年開始製作，當時尚未發生「反送中運動」，香港「國安法」也還沒出現。陳梓桓認為2019年後香港太多人需要傾訴，「我不斷地問，香港是什麼？」希望能尋找一個香港的解答，也讓觀眾思考20年後，「你是否依然相信自己相信的事」。

陳梓桓說，2019後的香港面對巨大轉變，有人選擇離港、有人深陷牢獄，更多人是被困在各種憂鬱、孤獨、罪惡感與無力反抗等情緒中，甚至有無法與他人言說的「失語感」。雖然他也同樣痛苦，但身為紀錄片工作者，順應時代記錄這些事是他的職責。

由於「憂鬱之島」涉及敏感政治題材，在香港沒有機會上映，形同「禁片」，不過目前導演與監製依舊住在香港。就此，被問及是否會擔心人身安全？陳梓桓坦言「國安法」出來後，無論從事什麼職業，每個港人或多或少都有懷疑跟恐懼，他選擇以「時刻警惕，但不要恐懼」的態度面對。恐懼會使人腳步停下，可是他還想再拍下去，「香港正經歷大時代轉變，希望創作人要更努力堅持」。

繼「亂世備忘」角逐金馬後，陳梓桓再度獲得入圍肯定，現年35歲的他表示依舊開心，但不像年輕時那麼興奮，期待藉難能可貴的金馬提名，讓更多觀眾關注電影，引發對香港的討論。

這回來台參與金馬盛會，還有一點讓陳梓桓與任硯聰特別感動之處，就是近年四散各國的香港影人好友，都因金馬齊聚台灣，「看見大家都還在，能在這裡相聚很特別」。

「憂鬱之島」將於12月16日全台上映。（編輯：屈享平）1111121

香港紀錄片「憂鬱之島」導演陳梓桓（右）、監製任硯聰（左）21日受訪分享拍片點滴，也表示這回來台參與金馬盛會，還有一點令他們特別感動，就是近年離港四散的香港影人好友，都因金馬齊聚台灣。（光年映畫提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年11月21日