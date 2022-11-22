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中國解禁限韓令 OTT平台時隔6年上架韓國影片

2022/11/22 16:57
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（中央社記者廖禹揚首爾22日專電）韓國總統辦公室表示，藉近期韓中峰會契機，中國影音串流平台（OTT）重新上架韓國電影，這也是中國傳出下達「限韓令」後6年來首次恢復上架韓國電影。

韓聯社報導，總統辦公室宣傳首席秘書金恩慧今天在例行記者會上表示，中國OTT平台已重新開始上架韓國導演的電影作品，「6年來在中國被禁止進口的韓國電影服務重啟」。

金恩慧說，總統尹錫悅15日在韓中峰會強調雙邊人文交流與溝通的重要性，「中國國家主席習近平也表示同意」，認為中國OTT措施可視為中方對這次峰會內容的回應。

他說，「以雙邊領導人有意義的會談成果為基礎，期待未來中國解除進口禁令等積極發展，政府也會持續努力並關注」。

中國OTT平台騰訊視頻19日上架韓國導演洪常秀2018年作品「江邊旅館」，韓國電影振興委員會中國代表處首席代表丁珉榮表示，「江邊旅館」得到中國國家廣播電視總局批准，自11月初在騰訊視頻上架。

丁珉榮說明，這也是2017年後製作或上映的韓國電影首次在騰訊、優酷、愛奇藝等中國主要OTT平台上架。

韓中關係在2016年因韓國政府決定部署「終端高空防衛系統」（THAAD，薩德）而惡化，中國祭出經濟制裁也延伸到演藝界，包括傳出限制韓國藝人到中國演出、停止韓劇與綜藝節目合作及播放等。（編輯：周永捷）1111122

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