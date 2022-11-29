羅志祥胡宇威愛狗成痴 寵物實境秀為浪浪找家

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（中央社記者葉冠吟台北29日電）全新真人寵物實境節目TOP DOG找來6名愛狗成痴藝人，包含羅志祥、胡宇威、陳楚河、魏蔓、任容萱與李宣榕，結合趣味競賽與任務考驗，為浪浪找到溫暖的家。

製作單位分享，毛小孩與人的關係密不可分，TOP DOG已經開始錄影，除有藝人與狗狗的相處過程，更響應救助浪浪，推廣對寵物不離不棄的意識，由犬類行為專家及營養師引導，讓民眾更了解狗狗運動的正確觀念與訓練技巧。

特別的是，不錄影時，藝人都會把浪浪帶回家，並將攝影器材安裝家中，真實記錄自己與狗狗的相處過程。

羅志祥愛狗眾所皆知，羅媽媽甚至比他還更愛狗，目前家中養了一隻巨型貴賓犬，羅志祥在節目則選了虎斑浪浪。他說自己出生那天，家裡剛好也養了一隻流浪狗，和狗狗一起長大如兄弟般，自認是「兄弟型」主人。

至於胡宇威比較嚴苛，他認為養狗要有規矩並有階級之分，節目中對浪浪完全像教官教育，但真的頗管用。魏蔓則是典型「母愛爆棚型」主人，幾個月前她才失去養了10多年的狗狗，她認為參加節目是重新認識新生命，珍惜當下。

任容萱家中則有一隻16歲的失明老狗，平時老狗的三餐都是她親自調理。她透露參加這個節目是被主旨「陪浪浪找到屬於他的家」吸引，認為陪伴非常重要，希望大家能趁狗狗還小、還健康時帶牠出去玩好好陪伴牠。（編輯：張芷瑄）1111129

藝人任容萱家中有一隻16歲的失明老狗，她透露參加實境節目TOP DOG的契機，是被主旨「陪浪浪找到屬於牠的家」吸引，認為陪伴非常重要。（百聿/艾迪斯提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年11月29日