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徐若瑄預告黑色餅乾12/3合體 1997年成軍曾登NHK紅白

2022/11/30 12:09（11/30 12:23 更新）
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影片來源：Vivian Hsu

（中央社網站30日電）日本歌唱團體「黑色餅乾」解散23年後合體，成員徐若瑄預告12月3日將登上日本電視台Best Artist 2022演出，吸引破萬粉絲按讚。「黑色餅乾」曾發行4張日文單曲、1張專輯，1998年歌曲Timing（時機）創下148萬張銷量，也幫助徐若瑄登上日本NHK紅白歌唱大賽。

台灣歌手徐若瑄1991年以少女隊團體出道，初期事業發展並不順遂，轉往日本發展後發行過日文及韓文歌唱作品，之後加入日本電視台「火焰大對抗」節目班底，與天山（天野博之）和南南見狂也（南原清隆）組成「黑色餅乾」，並於1997年發行單曲STAMINA（鬥志）走紅。

「火焰大對抗」節目中「黑色餅乾」與「口袋餅乾」有許多競賽橋段，彼此為了贏得辦演唱會或發行歌曲的機會，激盪出許多熱血及感人的場面，「口袋餅乾」曾因落敗而銷毀錄製好的單曲母帶，讓主唱千秋崩潰痛哭；「黑色餅乾」則因為單曲Bye-Bye銷量未達標，瀕臨解散命運。

徐若瑄9月3日在台北小巨蛋舉行演唱會，特地換上過往的打歌造型演唱「黑色餅乾」歌曲「鬥志」，也在串場時清唱Timing，勾起許多歌迷回憶。（圖取自facebook.com/vivianhsu0319）
徐若瑄9月3日在台北小巨蛋舉行演唱會，特地換上過往的打歌造型演唱「黑色餅乾」歌曲「鬥志」，也在串場時清唱Timing，勾起許多歌迷回憶。（圖取自facebook.com/vivianhsu0319）

由於節目在台灣有播出，「黑色餅乾」發行過的4張單曲也都有中文錄音版本。1998年底的NHK紅白歌唱大賽，「黑色餅乾」與「口袋餅乾」高歌Timing及Power登上事業高峰，徐若瑄登台時特地向台灣觀眾打招呼，讓她成為繼歐陽菲菲、翁倩玉、鄧麗君後，第4位登「紅白」的台灣歌手。

徐若瑄以「黑色餅乾」身分紅回台灣，陸續發行的個人專輯「大麻煩」、「不敗的戀人」、「假扮的天使」都有亮眼成績。2022年9月3日她首度站上台北小巨蛋開唱，還特地換上當年的打歌造型俏皮演唱「鬥志」，感動許多歌迷。

「黑色餅乾」及「口袋餅乾」分別於1999年、2000年解散，是許多7年級生童年的回憶。徐若瑄在臉書公布「時機到了」、「黑色餅乾復活」，讓粉絲大呼懷念。金馬影后謝盈萱也留言「黑色餅乾回來了！」金曲歌后彭佳慧則說「太令人興奮的消息」。（編輯：林廷軍）1111130

#徐若瑄
#黑色餅乾
#紅白歌唱大賽
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