日本4巨星YOSHIKI、HYDE、SUGIZO、MIYAVI組新團 喊用搖滾征服世界

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（中央社網站11日電）日本樂壇今天發布重量級消息，X JAPAN團長YOSHIKI、彩虹主唱HYDE、LUNA SEA吉他手SUGIZO以及「吉他武士」MIYAVI等4位知名樂手組成樂團THE LAST ROCKSTARS，明年將在東京、紐約、洛杉磯舉行巡迴演唱會，MIYAVI更在記者會中宣示：「我們要征服世界！」

YOSHIKI、HYDE、SUGIZO和MIYAVI今天4人共同宣布新團誕生，同時發布兩首新歌的MV片段，分別是由YOSHIKI作詞作曲的同名歌曲THE LAST ROCKSTARS，另一首則是由HYDE創作的PSYCHO LOVE。

根據日本音樂網站JROCK NEWS，團員表示新專輯可能在明年巡演前完成。4人各自強烈的音樂風格為樂團帶來獨特元素，YOSHIKI也特別稱讚MIYAVI和SUGIZO的吉他風格，以及HYDE高低音都能駕馭的嗓音，「我們就像復仇者聯盟一樣聚集在一起，挑戰世界。」MIYAVI也表示，他們要一起震撼、征服世界。

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YOSHIKI為日本搖滾天團X JAPAN團長，X JAPAN被視為日本視覺系始祖，也是日本最具劃時代意義的傳奇樂團，在90年代轟動亞洲樂壇。

HYDE同時是彩虹樂團L'Arc-en-Ciel以及VAMPS的主唱。SUGIZO則是LUNA SEA、X JAPAN兩個樂團的吉他手。有「吉他武士」稱號的MIYAVI跨足影視與樂壇，演出過「永不屈服」、「BLEACH 死神」等電影，也是聯合國難民署任命的日本第一位親善大使。（編輯：曹亞沿）1111111