林志穎有望2023年復工 林媽捐百萬助弱勢為兒祈福

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藝人林志穎的母親林金花熱衷陶瓷畫，11月30日晚上在中部舉辦「心瓷傳愛」愛心慈善活動，捐出義賣所得的新台幣430多萬元助弱勢孩童。（吉米工作室提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年12月1日

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（中央社記者葉冠吟台北1日電）藝人林志穎今年7月發生車禍，與死神擦肩而過。林志穎母親昨晚舉辦公益活動，捐出新台幣430多萬元助弱勢孩童，也為兒子祈福。林志穎經紀公司今天透露，林志穎明年2月有望復工。

48歲的林志穎今年7月載兒子在桃園發生車禍，所幸被熱心民眾救出，兩人均無生命危險。今年10月林志穎也在個人社群貼出切蛋糕的生日照，報平安也讓大家別擔心他的身體健康。

林志穎的母親林金花昨天在中部舉辦「心瓷傳愛」愛心慈善活動，並把義賣所得共430多萬元，全數捐贈給沐風關懷協會，希望幫助弱勢家庭孩童擁有更好的求學環境與未來，林金花感謝愛心買家一起響應公益，和為兒子林志穎祈福。

今天林志穎所屬的吉米工作室回應中央社記者，依照林志穎目前的復健狀況，「看起來應該是明年2月能夠復工，也謝謝大家關心」，有望在明年看見林志穎健康回歸。（編輯：張雅淨）1111201