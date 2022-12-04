日喜劇大師三谷幸喜4經典作 陪台灣影迷大笑跨年

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電影「有頂天大飯店」集結演員役所廣司（前）等豪華卡司，講述五星級飯店除夕晚上的慶祝活動中，發生各種不同突發事件的滑稽喜劇。（傳影互動提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年12月4日

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（中央社記者葉冠吟台北4日電）61歲導演三谷幸喜是日本公認的喜劇大師，幽默魅力更擄獲一票大牌明星，在他的作品中能看見松隆子、妻夫木聰等人身影穿插出現，4部經典作也將登上台灣大銀幕笑翻觀眾。

首先23日先登場的三谷幸喜兩部作品為「魔幻時刻」、「鬼壓床了沒」，前者找來演員妻夫木聰與佐藤浩市大拚演技，描繪一個完全不懂電影的門外漢找來三流替身演員，演出一場冒牌殺手戲碼，只為了能在黑道老大的死亡威脅中活下來。

影片來源：ifilm傳影互動

由深津繪里、西田敏行主演的「鬼壓床了沒」，則講述一名新手律師要利用冤魂不散的武士幽靈來為殺妻嫌疑人辯護，這場荒謬訴訟不僅讓觀眾開懷大笑，更有感動人心的轉折。而2020年過世的女星竹內結子曾在片中一人分飾兩角，精湛演技也引發影迷對她深深的懷念。

影片來源：ifilm傳影互動

首登台灣戲院大銀幕，由唐澤壽明、鈴木京香主演的「心情直播不NG」，以廣播電台作為主要場景，講述導播、製作人為了配合大牌配音員，把一個家庭主婦的故事變成了荒腔走板的芝加哥律師與飛行員的故事，看似荒誕不經卻又看盡職場人性。

而集結役所廣司、松隆子、香取慎吾等人的「有頂天大飯店」，則是在五星級飯店除夕晚上的慶祝活動中，發生各種不同突發事件的滑稽喜劇，劇情充滿笑點又看盡光怪陸離的社會現象和人性，成為三谷幸喜電影裡值得一看再看、令人捧腹大笑的高段喜劇作品。

「心情直播不NG」與「有頂天大飯店」都將於30日在台上映。（編輯：張雅淨）1111204

影片來源：Fun Movie 放電影

導演三谷幸喜是日本公認的喜劇大師，4部經典作將登上台灣大銀幕，電影「鬼壓床了沒」由演員深津繪里（右）飾演的新手律師，找來武士幽靈西田敏行（中）作證，替嫌疑人進行辯護。（傳影互動提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年12月4日

導演三谷幸喜是日本公認的喜劇大師，他的作品「心情直播不NG」找來演員唐澤壽明（左）與鈴木京香（右）主演，以廣播電台為故事背景，將首度登上台灣大銀幕。（傳影互動提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年12月4日