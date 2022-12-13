韓國天團BTS成員Jin入伍 歌迷不捨心情複雜

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BTS成員Jin 13日入伍，是今年宣布休團以來第一位入伍的成員。圖為13日歌迷在新兵營外等待Jin。（路透社）

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（中央社漣川郡13日綜合外電報導）南韓天團防彈少年團（BTS）成員Jin今天入伍，是BTS今年宣布休團以來第一位入伍的成員，令歌迷不捨。

法新社報導，BTS被普遍認為是南韓有史以來最成功的K-pop團體。他們在世界各大場館舉辦的演唱會門票總是搶購一空，歌曲在排行榜上獨占鰲頭，為南韓經濟創造上千億收益，在全球擁有一群被稱為ARMY的忠實歌迷。

在南韓，所有身體健全的男性都必須服役至少18個月，雖然關於BTS成員是否應獲得豁免的爭論長達數年之久，但BTS已於今年10月證實所有成員都會入伍。

本名金碩珍的Jin本月4日剛過完30歲生日，是BTS當中年紀最長的成員。南韓軍方表示，他將於13日展開為期5週的新兵訓練。

京畿道漣川郡的新兵訓練所高掛標語，寫著「培養精英戰士的搖籃」。數百名媒體和ARMY聚集在訓練所正門前的十字路口，等待Jin抵達現場。

一名來自印尼的歌迷說：「我們今天的心情很複雜，因為一方面，他去當兵很正常，這對任何韓國男性來說是一種義務。但另一方面，我們至少有18個月不能看到他…感到既高興又難過，但也引以為傲。」

當地媒體報導，儘管Jin先前曾呼籲歌迷不要來訓練所送行，但現場仍出現守候歌迷，為避免過度擁擠發生事故，國防部派出人員疏導。

這座新兵訓練所靠近南北韓接壤的邊界。技術上而言，兩韓仍處於交戰狀態，當地媒體猜測，Jin可能會在新兵訓練結束後，被分派到「前線部隊」。

BTS將在2025年左右合體，屆時7名團員都將完成服役。南韓會豁免部分精英運動員，如奧運獎牌得主不用服兵役，古典音樂家也可免除服兵役的義務，但流行明星不符合條件。

不過BTS已受益於2020年對徵兵法的修訂，將部份藝人的入伍最後期限從28歲提高到30歲。（譯者：陳昱婷/核稿：戴雅真）1111213