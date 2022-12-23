第9節課挑戰師生戀 導演：誠實刻畫人們的愛

（中央社記者葉冠吟台北23日電）許瑋甯和陳昊森大談禁忌師生戀的影集「第9節課」，找來香港導演王麗文跨海操刀。面對敏感題材，王麗文表示，自己不帶批判也不貼標籤，只想誠實刻畫這群活生生人們的愛與喜怒哀樂。

王麗文與台灣的緣分深，畢業於輔仁大學大眾傳播學系，從小就喜歡看台灣電影及相關評論書。日前她接受中央社專訪時分享，儘管當年香港電影商業拍攝性很強，但做文化論述相關研究還是較少，便選擇來台念書，也開啟她入行26年，穿梭台灣、香港、中國三地拍攝旅途。

王麗文帶些幽默形容，她過去經手的電視劇有7成是偶像和言情劇，但滿滿的浪漫情節拍久了也會疲乏。有回王麗文在做某部言情戲的後製剪接時，竟出現看到畫面就想吐的生理反應，「當下就覺得我不要再做了，不想再拍這種主題」。後來幾乎都投身動作、刑偵、劇情片製作，參與作品包含「金手指」、「追捕」、「非凡任務」、「李小龍」、「華麗上班族」等。

而繼電視劇「多桑の純萃年代」、「給愛麗絲的奇蹟」後，睽違5年，王麗文再度與台灣影視圈合作，竟願意執導充滿粉紅泡泡的校園愛情劇「第9節課」，相當驚喜。王麗文大笑解釋：「劇中每個人都有暗黑面，也看得見女性的成長與角力，如果只是粉紅泡泡，我不會接的啦」，尤其後半部轉向懸疑、復仇情節，劇情翻轉再翻轉，在服裝、燈光和表演呈現也有轉折設計。

與「第9節課」合作契機也是緣分，長期在台港兩地工作的王麗文，去年底原先規劃回香港，但因COVID-19疫情，一抵達得先隔離21天才能出關，正當她猶豫是否該離台時，就收到了劇組劇本，被「師生戀」題材深深吸引，2天就把12集故事全部讀完，更稱讚算是近年相對扎實的劇本。

王麗文指出，現有華語市場很少見「師生戀」故事，被認為有些禁忌，老師與學生雖然位階、身分上不同，「但回歸最核心的，這還是一種人的情感，一種愛的關係。」開拍前王麗文就曾與編劇、演員討論如何處理角色，「我不批判也不會標籤化他們，只是想如實，讓觀眾看到這群活生生的人，畢竟情感的產生是緣分，愛上一個人是沒有理由的。」

王麗文認為劇情刻畫的情節，在現實社會都曾發生，卻很少被拿上檯面討論，甚至被忽視，「可是不代表他們不存在，這是很多人的生命經歷，拍攝出來沒有要鼓勵或反對，只是覺得他們也該被看到，不然會覺得很孤單吧？」

不過也因題材易有兩極化討論，王麗文笑言男女主角卡司必定得討喜、有觀眾緣。她因電影「刻在你心底的名字」發現陳昊森，看上他亦正亦邪的氣質，而許瑋甯獨立自主女性的形象則符合老師特點，非常滿意兩名主演。

劇中師生兩人有5場親密戲，王麗文打趣說看到劇本時也嚇了一跳，「想說這個尺度可以拍嗎？」為了讓演員安心，王麗文用武打動作戲的流程規劃，前置期就把走位角度安排錄成Demo，也安排親密指導充分溝通。

連親密戲拍攝順序也有精心設計，並非照著劇情拍攝而是刻意穿插，王麗文解釋：「每場都有不同情緒，我會思考情慾戲要怎麼輔助角色心理狀態和表現張力」，刻意把較生疏尷尬的劇情，放在前期拍攝，需要浪漫氛圍多一些的放後面。直到首映記者會，許瑋甯才知道這是導演的用心安排，相當驚喜。

但在疫情期間拍攝依舊經歷層層難關，尤其學校場景租借嚴格，王麗文透露為了全劇18個不同校園場景，找了7所學校才拼湊出「南一高中」，她樂觀笑言：「雖然過程比較辛苦，但能跟優秀的幕前幕後團隊一起完成，是很有成就感的一件事。」

「第9節課」每週日晚上8時於愛奇藝國際版、東森戲劇台播出2集。（編輯：陳政偉）1111223