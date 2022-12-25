累積24位高僧智慧 唐美雲緊黏雙指飾「八指頭陀」

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（中央社記者葉冠吟台北25日電）歌仔戲演員唐美雲領銜主演的大愛電視「高僧傳－敬安法師」，是她演出的第24位高僧，由於敬安法師曾燃指供佛、僅剩8指，唐美雲特別請化妝師將自己的無名指及小指黏住致敬。

大愛電視發布新聞稿分享，敬安法師是清末民初的詩僧，藉詩興禪，能將深奧難懂的佛法化為優美，他從小父母雙亡，生活十分困頓，在法華寺出家。敬安法師在行腳參拜供有佛陀頂骨舍利的阿育王寺時燃指供佛，此後自號「八指頭陀」。

民國初立佛教待興，敬安法師創立「中華佛教總會」並出任第1屆會長，一生憂國憂民，近代提倡人生佛教的太虛大師也是他的弟子。

唐美雲為了展演敬安法師「八指頭陀」的形象，參考了敬安法師的照片，除了晚年有灰白鬚鬍的樣貌，更在錄影時，請化妝師將無名指及小指以特殊膠水沾住，讓她在演出時能以8指呈現。

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唐美雲為歌仔戲不遺餘力，年底在台南新化還有演出，耶誕佳期前都在排練。不過劇團也趁著空檔，貼心安排讓團員輕鬆一下，延續多年傳統，在劇團辦耶誕交換禮物同樂會，讓老師與團員們舒筋活骨、釋放排練壓力。

另外，今年4月歌仔戲國寶級演員唐冰森過世，唐美雲認為「行善行孝不能等」，也以母親唐冰森名義認養設立彰化縣達德商工的靜思閱讀書軒，期待孩子們能有個靜心閱讀的地方，在心中種下美善種子。（編輯：張雅淨）1111225