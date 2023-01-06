我的法語片電影節13日線上開跑 短片免費看[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

我的法語片影展（My French Festival）將於13日起登場，展期為期一個月。（My French Festival提供）中央社記者王心妤傳真 112年1月6日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北6日電）「我的法語片電影節」13日開跑，昨晚公布入選影片，去年摘下北影國際新導演最佳影片獎的「玫瑰男孩心貼心」入選競賽單元，入選作品提供中文等12種語言字幕，短片可免費觀看。

「我的法語片電影節」（My French Film Festival）線上記者會指出，電影節是第一個線上法文影展，昨晚選出29部作品，除了提供德語、英語、韓語、西班牙語、法語、義大利語、日語、葡萄牙語及俄語字幕外，今年首度新增阿拉伯語、中文及烏克蘭語字幕。

今年競賽片包含「玫瑰男孩心貼心」（PETITE NATURE）、「雙姝情」（ENTRE LES VAGUES）、穿越（LA TRAVERSÉE）、「我們之後的世界」（LE MONDE APRÈS NOUS）、「沉默青年的狂想人生」（LES MAGNÉTIQUES）、「我們」（NOUS）、「爆菊的正義」（ORANGES SANGUINES）等。

影片來源：Unifrance

競賽單元獎項，包含評審團大獎，將選出1部長片；國際新聞獎與觀眾票選獎將各自選出1部長片及1部短片，結果將於2月10日公布。

國際評審之一為日本導演早川千繪，她曾以跨國合製片「七五計劃」代表日本角逐第95屆奧斯卡獎最佳國際影片。她在記者會上表示，很榮幸能擔任評審，看電影能激發創作靈感，非常期待看見很多好作品。

另外，還有非競賽單元入選片，包含「關於我們的愛情」（A NOS AMOURS）、「瓊恩的故事」（A PROPOS DE JOAN）、「走私客」（BOOTLEGGER）等。

「我的法語片電影節」將於13日起登場，展期維持1個月，觀眾可至官網查詢可觀看的平台，入選短片可免費觀看。（編輯：戴光育）1120106

影片來源：台北電影節 Taipei Film Festival

影片來源：Unifrance