北影公布會外賽獎項 玫瑰男孩心貼心摘最佳影片

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（中央社記者王心妤台北8日電）2022台北電影節今晚公布會外賽獎項，「玫瑰男孩心貼心」摘國際新導演競賽最佳影片及台灣影評人協會推薦獎，布袋戲電影「素還真」則獲媒體推薦獎、LineToday觀眾票選海報獎。

台北電影節主席易智言鼓勵今年入圍的優秀電影創作者繼續帶給觀眾好的作品。文策院院長李明哲也表示，未來將優先補助入圍今年台北電影獎最佳短片的導演發展第一部長片。

今年國際新導演競賽最佳影片及新台幣60萬元獎金由法國電影「玫瑰男孩心貼心」獲得，「夏日悄悄話」和「神人之家」分別獲頒國際新導演競賽及台北電影獎觀眾票選獎，「素還真」除獲得媒體推薦獎，也摘下會外賽LINE TODAY觀眾票選海報獎」。

另外會外賽台灣電影行銷獎由恐怖國片「咒」行銷團隊牽猴子股份有限公司獲得，「最佳海報」則頒給「瀑布」；最佳預告片則是頒給「月老」預告剪輯師林雍益。

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本屆入圍影人今晚接受訪問，準影后江宜蓉、蔡亘晏、陳湘琪、方郁婷都表示，雖然4人沒有入圍過，但也希望有天能一起演出。江宜蓉不敢看恐怖片，笑稱要晚上看一下蔡亘晏主演的「咒」，卻被對方勸退，擔心她看完失眠，無法漂亮出席明晚的頒獎典禮。

最佳新人入圍者李沐說媽媽昨晚才知道她入圍，還打趣表示，「媽媽笑我是入圍最佳老人吧！」同樣角逐新人獎的12歲鄭逸軒大方表示，「緊張到爆！」參加典禮比要在戲裡脫褲子更緊張；入圍者黃泰維曾獲金馬獎最佳動作設計獎，他也希望未來有機會仍可以演戲，但還是會以動作設計為主。（編輯：張銘坤）1110708