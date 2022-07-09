金馬影帝莫子儀報結婚喜訊 感謝影迷與親友祝福

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（中央社記者王心妤台北9日電）金馬影帝莫子儀今天在臉書分享好消息，宣布與圈外人結婚。他表示，結婚並沒有公開宴客，只是雙方家長一起簡單吃個飯，感謝影迷與親朋好友的祝福。

莫子儀作品橫跨舞台劇、電視劇及電影。2018年以「台北歌手」和導演樓一安共同摘下金鐘獎戲劇節目編劇獎，又以「親愛的房客」摘下第22屆台北電影獎、第57屆金馬獎最佳男主角，今年再以「該死的阿修羅」一角入圍台北電影獎最佳男配角獎。

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莫子儀今天在臉書宣布自己與圈外人結婚。他表示因為雙方家人吃飯日期與台北電影獎入圍酒會是同天，原本想頒獎典禮結束在分享好消息，但也感謝圈外人太太的體諒和大家的祝福。

莫子儀說，20多年來有很多人看著他的演出，從青年、少女步入家庭，到現在都是幾個孩子的爸媽了，「謝謝大家這麼多年的陪伴，不論未來日子如何，希望我們一起慢慢變老。謝謝大家的祝福！」（編輯：陳政偉）1110709