莫子儀婚訊後首現身 許瑋甯合體笑言「一起變老」
2022/7/9 19:47（7/9 19:57 更新）
甫公布結婚喜訊的金馬影帝莫子儀（左）將角逐2022第24屆台北電影獎最佳男配角，9日晚間與藝人許瑋甯（右）一同現身頒獎典禮。中央社記者鄭清元攝 111年7月9日
（中央社記者王心妤台北9日電）第24屆台北電影獎今晚頒獎，影帝莫子儀今年角逐男配角獎，也是公布結婚後首現身，他收下祝福表示結婚是希望一起慢慢變老，許瑋甯則回憶兩人10多年前就一起頒獎過，也是「一起慢慢變老」。
莫子儀今天下午宣布結婚，表示另一半是圈外人。他今晚出席台北電影獎頒獎典禮說，原本想等頒獎典禮結束再公布好消息，也擔心會模糊焦點。
今晚與莫子儀一起擔任頒獎人的許瑋甯回憶兩人10幾年前就一起頒獎過，再度擔任頒獎人，她笑說：「我們都一起慢慢變老，而且那時都還沒結婚。」被問到是否有建議能給新手人夫莫子儀，許瑋甯則說：「他應該不需要吧！因為他本來就是個很溫柔的人。」
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