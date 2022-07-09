莫子儀婚訊後首現身 許瑋甯合體笑言「一起變老」

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（中央社記者王心妤台北9日電）第24屆台北電影獎今晚頒獎，影帝莫子儀今年角逐男配角獎，也是公布結婚後首現身，他收下祝福表示結婚是希望一起慢慢變老，許瑋甯則回憶兩人10多年前就一起頒獎過，也是「一起慢慢變老」。

莫子儀今天下午宣布結婚，表示另一半是圈外人。他今晚出席台北電影獎頒獎典禮說，原本想等頒獎典禮結束再公布好消息，也擔心會模糊焦點。

今晚與莫子儀一起擔任頒獎人的許瑋甯回憶兩人10幾年前就一起頒獎過，再度擔任頒獎人，她笑說：「我們都一起慢慢變老，而且那時都還沒結婚。」被問到是否有建議能給新手人夫莫子儀，許瑋甯則說：「他應該不需要吧！因為他本來就是個很溫柔的人。」

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楊祐寧將於月底補辦婚禮，他今晚同樣擔任頒獎人，透露婚禮籌備順利，相當開心。他表示婚禮不會有伴郎跟伴娘團，但也笑說不是因為擔心伴郎帥過自己。

久未在台灣公開露面的陳喬恩今晚擔任頒獎人，她也於今年3月結婚。被問到是否還有新婚感受，陳喬恩笑回：「還是OK啊！」她表示一直都有台灣劇本的邀約，但公司會幫忙選擇，希望找到突破性的角色，不會因為結婚讓尺度變小，只要劇本有趣或合適，都希望嘗試不曾試過的東西。（編輯：陳政偉）1110709