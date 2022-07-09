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首頁 / 娛樂

金馬影帝莫子儀宣布結婚 今晚角逐台北電影獎最佳男配角

2022/7/9 15:59（7/9 16:10 更新）
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金馬影帝41歲男星莫子儀9日在臉書宣布與圈外女友結婚。（中央社檔案照片）
金馬影帝41歲男星莫子儀9日在臉書宣布與圈外女友結婚。（中央社檔案照片）
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（中央社網站9日電）前年以「親愛的房客」拿下金馬最佳男主角獎的41歲男星莫子儀今天在臉書宣布與圈外女友結婚，「謝謝大家，我結婚了。我們沒有公開宴客，只有昨晚簡單的和雙方家人一起吃飯。」

莫子儀今年以「該死的阿修羅」角逐2022台北電影節最佳男配角獎，今晚將出席北影頒獎典禮，是否迎來「雙喜臨門」，稍晚將會揭曉。1110709（編輯：李念庭）

莫子儀臉書全文：

謝謝大家，我結婚了。

我們沒有公開宴客，只有昨晚簡單的和雙方家人一起吃飯。因為剛好跟台北電影節入圍酒會是同一天，所以本想在典禮結束之後再跟大家宣佈這個消息。我的太太是圈外人，謝謝她和家人們的體諒，也謝謝大家的祝福。

二十多年來很多看著我的演出，陪伴我一起長大的朋友們，從青年、少女步入家庭，到現在都是幾個孩子的爸媽了；謝謝大家這麼多年的陪伴，不論未來日子如何，希望我們一起慢慢變老。

謝謝大家的祝福！
子儀敬上

影片來源：希望行銷娛樂 Hope Marketing Ent
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