「美國女孩」北影入圍贏家 林嘉欣方郁婷母女再爭后

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（中央社記者葉冠吟台北16日電）第24屆台北電影節今天公布雙競賽入選名單，入圍大贏家為「美國女孩」，最佳男主角由金馬影帝陳以文對決張孝全、柯震東；至於影后則是由分飾母女的林嘉欣、方郁婷，繼金馬後再次相爭。

本屆台北電影獎共有268件作品報名，包含劇情長片26部、紀錄片57部、短片159部、動畫片26部，其中由阮鳳儀編導的首部長片「美國女孩」入圍12項最多，成為本屆入圍贏家，緊接是提名11項的「月老」與9項的「該死的阿修羅」。

北影影帝寶座由曾拿下金馬影帝的「修行」陳以文，對上曾獲北影影帝肯定的「童話．世界」張孝全，以及「月老」柯震東，還有「夢遊樂園」温昇豪、「不想一個人」范少勳。影后則重演金馬獎的「美國女孩」內戰，林嘉欣及方郁婷母女都有入圍，對手是「修行」的陳湘琪，加上新面孔「咒」的蔡亘晏與「童話．世界」江宜蓉。

配角入圍部份，男配由「月老」馬志翔、「咒」高英軒、「美國女孩」莊凱勛與「該死的阿修羅」莫子儀與潘綱大角逐；女配則是由去年金馬得主「該死的阿修羅」王渝萱與「少年吔」張寗、「那天，我媽偷了老師的車」謝瓊煖、「初戀慢半拍」于子育、「童話．世界」尹馨競爭。

最佳劇情長片則由「月老」、「咒」、「美國女孩」、「童話．世界」、「該死的阿修羅」角逐；入圍最佳導演者則包含：「月老」九把刀（柯景騰）、「咒」柯孟融、「美國女孩」阮鳳儀、「修行」錢翔與「該死的阿修羅」樓一安等5人。

台灣唯一針對國際新銳導演舉辦的「國際新導演競賽」，由北影主席易智言揭曉入選的12部作品，「美國女孩」與「小藍」2部由台灣出品，另10部外國片包含「黑夜結束之前」、「冰島少年三加一」、「她和她們的電影課」、「歡迎光臨便利黑店」、「去你的垃圾山莊」、「獄見妳，愛上你」、「正義的現跡」、「夏日悄悄話」、「玫瑰男孩心貼心」、「高原上的家屋」。

第24屆台北電影節將於6月23日開跑，國際新導演競賽將於7月8日公布得獎結果，台北電影獎頒獎典禮則於7月9日舉辦。（編輯：屈享平）1110516

（圖取自facebook.com/TaipeiFilmFestival）

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