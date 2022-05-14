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五月天阿信初監製、劉若英主演 家家北影首映

2022/5/14 18:20（5/14 18:26 更新）
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藝人劉若英跨足演戲、歌唱、導演多領域，近期主演導演姚國禎首部短片作品「家家」，獨挑大梁演出，將在2022第24屆台北電影節首映。（台北電影節提供）中央社記者王心妤傳真 111年5月14日
藝人劉若英跨足演戲、歌唱、導演多領域，近期主演導演姚國禎首部短片作品「家家」，獨挑大梁演出，將在2022第24屆台北電影節首映。（台北電影節提供）中央社記者王心妤傳真 111年5月14日
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（中央社記者王心妤台北14日電）台北電影節今天公布片單，佳片齊出，像是資深剪接廖慶松與五月天主唱阿信首次監製的「家家」將在台灣首映，還有「夢遊樂園」、「小藍」、「草原上，我們開始跳舞」也選擇北影作世界首映。

「家家」是MV導演姚國禎的首部短片，他曾以A-Lin「未單身」和魏如萱「陪著你」二度入圍金曲獎最佳音樂錄影帶獎，此片由廖慶松與五月天阿信攜手監製，並由劉若英獨挑大梁演出。

3部世界首映長片中，「小藍」是導演李怡芳首部劇情長片，以探索青少女情慾為主軸，由金馬獎最佳女配角王渝萱主演，描述女主角分不清喜歡與性愛的界線，踏上了一段探索自我的旅程。

「夢遊樂園」由賴國安執導，温昇豪與曾珮瑜飾演有名無實的夫妻，兩人跟女兒住進一棟借來的豪華別墅，女兒卻意外闖進荒廢的兒童樂園，並沉溺於幻想的異世界。

紀錄片「草原上，我們開始跳舞」則引領觀眾重返2018年出現在華山大草原的「草原自治區」聚落，導演謝升竑原想拍攝懷抱憧憬的藝術家，但一場華山分屍命案卻讓被攝者們心境改變。

另外還有短片「吃葡萄不吐葡萄皮」、「洋裝」、「讀取中，請稍候」、「回家了」和「維蘇的注視」、「陀陀」及「藥方」等。

第24屆台北電影節6月23日起至7月9日登場。（編輯：屈享平）1110514

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