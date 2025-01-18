加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
學測數學A難度增頂標恐降 繪圖及破題技巧是關鍵
首頁 / 娛樂

五月天高雄公益開唱 邀拖拉庫國璽嗨唱我愛夏天

2025/1/18 13:19
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北18日電）五月天號召相信音樂家族的「一路向東」公益演唱會持續開唱，昨晚首場由蕭秉治、麋先生打頭陣，五月天壓軸唱超過17首歌，拖拉庫主唱國璽驚喜合唱「我愛夏天」也炒熱氣氛。

五月天昨晚壓軸登場演唱超過17首歌曲，並選唱「勇敢」、「出頭天」、「永遠的永遠」撫慰人心，成員石頭說：「很久沒有在這樣的場地跟大家見面，真的很近，每個人都能看得很清楚，很懷念。」怪獸則感謝觀眾來到高雄，希望每個人都玩得開心。

唱片公司透露，國璽得知是公益開唱後馬上答應演出，而五月天主唱阿信在國璽登台前表示，既然來到高雄，就要唱和高雄有關的歌曲，怪獸和瑪莎則打趣說，看了麥克風高度就知道嘉賓是誰，全員接著邀請好友國璽登台，國璽突然親吻阿信臉頰更牽手合唱「我愛夏天」，將氣氛炒得火熱。

昨晚率先登場的歌手蕭秉治以新歌「活著」開場，並選唱「勝利人生」分享正能量，他並祝福觀眾「新的一年希望大家都能找到深愛的人」，同時宣布8月23日在高雄開唱。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

麋先生樂團主唱聖皓、吉他手喆安都是高雄人，其他成員也都來自南部，他們表示返鄉演唱格外有意義，特別選唱「廢廢」、「天生寂寞」、「壞蛋」、「聲音」、「都是浪漫害的」等歌曲。

「一路向東」演唱會今天、明天將繼續在花蓮縣玉里鎮玉里國小永昌分校運動場，花蓮市東大門廣場開唱。（編輯：龍柏安）1140118

#聖皓
#蕭秉治
#喆安
#阿信
#高雄市
蕭秉治
新北燈會12米科技靈蛇主題 2/1大都會公園登場文總除夕特別節目 邀蕭煌奇、家家等人接力K歌
阿信
五月天演唱會桃園最終場 玩魷魚遊戲送大巨蛋門票五月天低溫開唱尬阿妹 嗨喊桃園也要震起來
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

60
更多編輯台推薦新聞：