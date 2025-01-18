五月天高雄公益開唱 邀拖拉庫國璽嗨唱我愛夏天

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（中央社記者王心妤台北18日電）五月天號召相信音樂家族的「一路向東」公益演唱會持續開唱，昨晚首場由蕭秉治、麋先生打頭陣，五月天壓軸唱超過17首歌，拖拉庫主唱國璽驚喜合唱「我愛夏天」也炒熱氣氛。

五月天昨晚壓軸登場演唱超過17首歌曲，並選唱「勇敢」、「出頭天」、「永遠的永遠」撫慰人心，成員石頭說：「很久沒有在這樣的場地跟大家見面，真的很近，每個人都能看得很清楚，很懷念。」怪獸則感謝觀眾來到高雄，希望每個人都玩得開心。

唱片公司透露，國璽得知是公益開唱後馬上答應演出，而五月天主唱阿信在國璽登台前表示，既然來到高雄，就要唱和高雄有關的歌曲，怪獸和瑪莎則打趣說，看了麥克風高度就知道嘉賓是誰，全員接著邀請好友國璽登台，國璽突然親吻阿信臉頰更牽手合唱「我愛夏天」，將氣氛炒得火熱。

昨晚率先登場的歌手蕭秉治以新歌「活著」開場，並選唱「勝利人生」分享正能量，他並祝福觀眾「新的一年希望大家都能找到深愛的人」，同時宣布8月23日在高雄開唱。

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麋先生樂團主唱聖皓、吉他手喆安都是高雄人，其他成員也都來自南部，他們表示返鄉演唱格外有意義，特別選唱「廢廢」、「天生寂寞」、「壞蛋」、「聲音」、「都是浪漫害的」等歌曲。

「一路向東」演唱會今天、明天將繼續在花蓮縣玉里鎮玉里國小永昌分校運動場，花蓮市東大門廣場開唱。（編輯：龍柏安）1140118