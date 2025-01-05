五月天演唱會桃園最終場 玩魷魚遊戲送大巨蛋門票

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（中央社記者洪素津台北5日電）樂團五月天在樂天桃園棒球場開唱，今天進入最終場，阿信和粉絲玩「魷魚遊戲」，更送粉絲大巨蛋演唱會門票。阿信還感性地說，不要有重男輕女觀念，要給身邊女性肯定和感謝。

五月天今晚舉行第6場演唱會，也是此次「#5525 回到那一天 25週年巡迴演唱會」新年特別版最終場。演唱會中團員們難得感性，石頭說：「每一次演出都當最後一場，我們要保護好自己，我們還有很多明天要過。」

瑪莎回想剛出道的情景，「我們那時候舉辦演唱會很怕沒人、沒坐滿，公司印很多免費票，我們還拿給自助餐老闆一疊，說幫我們宣傳一下。沒想到會有這一天，五月天25週年了，心中很多感慨、很知足。」阿信聽完便笑喊：「怎麼講成告別演唱會的規模。」

點歌環節中，有歌迷選了SHERO。阿信說：「很開心可以寫這首歌，我心中從小到大工作這麼多年，眼中看到最有韌性、最能吃苦、陪我達成目標的都是很棒的女性。這世界一直以來，有些家庭可能都會說重男輕女，但我真的不覺得，希望所有男生也都給你身邊女性更多更多的肯定和感謝。」

還有歌迷帶著影集「魷魚遊戲」裡的英熙娃娃抱枕，並穿綠色運動服，也吸引到阿信的目光。阿信當場和歌迷玩起「魷魚遊戲」，他笑說：「你要跑過來舞台，輸了就拖出去，我們會退費給你，如果贏了就給你大巨蛋演唱會門票。」這名粉絲開心玩遊戲，最後點歌成功，還順利過關獲得門票，相當幸運。

阿信透露日前與周杰倫聊天問到：「你（周杰倫）會不會怕演唱會，他說會緊張，大家來看他，他不能讓大家失望。」周杰倫並反問阿信，阿信坦言，「我也會，因為歌迷花了滿多精神搶票，和花時間前來，每次上台前，不知今天表現好不好，表現不好會睡不著覺，因為不想辜負大家。」

五月天25年來一路用LIVE貫徹快樂，累積超過525場大型演唱會，「回到那一天」25週年巡迴演唱會開場至今累積至64場，270萬人參與了這場音樂時光之旅。

在結束桃園演出後，五月天依舊忙碌，1月11日、12日將移師新加坡，2月22日巡迴到澳洲，3月29日則到美國開唱。（編輯：張雅淨）1140105

樂團五月天在樂天桃園棒球場展開6場演出，5日也是此次「#5525 回到那一天 25週年巡迴演唱會」新年特別版最終場，主唱阿信（左）盼大家不要有重男輕女觀念，要給身邊女性肯定和感謝，一番話讓台下粉絲相當感動。（相信音樂提供）中央社記者洪素津傳真 114年1月5日