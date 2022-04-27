「冠廷宇宙」持續擴張 劉冠廷出任北影大使

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（中央社記者王心妤台北27日電）第24屆台北電影節將於6月登場，今天宣布演員劉冠廷將擔任本屆大使。劉冠廷近年因演出多類型電影，曾被粉絲笑稱是滿滿的「冠廷宇宙」，擔任大使也象徵冠廷宇宙再度擴張。

劉冠廷2018年以台劇「花甲男孩轉大人」摘下金鐘獎戲劇節目男配角獎，2019年以電影「陽光普照」拿下第一座金馬獎最佳男配角獎，去年則以「詭扯」連續摘下台北電影獎及金馬獎最佳男配角獎。

劉冠廷分享，身為演員需要「打破慣性」，期待找到不一樣的可能，雖然已獲不少獎項肯定，但他承認仍不太有自信，擔心辜負台北電影節期待。他表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間辦影展更艱辛，「希望病毒退散，影展順利進行，大家都要進電影院來看電影。」

劉冠廷演出北影形象廣告也與「美國女孩」導演阮鳳儀合作。阮鳳儀表示，將配合劉冠廷的親和特質，打造出充滿童趣的作品，形象廣告將於5月9日首播。

形象影片另外由攝影師林科呈及導演黃靖閔操刀，選在台北電影節主場景的百年古蹟中山堂取景。劉冠廷表示，拍攝時想像廳內滿滿的人潮，對比現實中的空曠與寂靜，格外有穿越時空的感受。

第24屆台北電影節將於6月23日至7月9日舉行，台北電影獎入圍名單將於5月16日揭曉，得獎名單將於7月9日公布。（編輯：張雅淨）1110427