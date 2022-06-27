邱澤許瑋甯擔任北影頒獎人 新婚後首現身同場合

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2022台北電影節頒獎典禮27日公布首波頒獎人，影帝邱澤（左）將與評審團主席葉如芬共同宣布百萬首獎，演員許瑋甯（右）也是揭獎人之一，夫妻倆婚後首度公開現身同場合，備受期待。（台北電影節提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年6月27日

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（中央社記者葉冠吟台北27日電）2022台北電影節頒獎典禮今天公布首波頒獎人，去年以「當男人戀愛時」二度勇奪北影影帝的邱澤，將與評審團主席葉如芬共同宣布百萬首獎，許瑋甯也是揭獎人之一，夫妻倆婚後首度公開現身同場合。

本屆北影頒獎典禮頒獎嘉賓星光雲集，力邀歷屆影帝后得主齊聚閃耀「台灣電影主場」。被網友戲稱把「當男人戀愛時」劇情片拍成紀錄片般浪漫的邱澤、許瑋甯夫妻檔，去年12月發出甜蜜合照、宣布結婚後，雖各自陸續有代言、戲劇宣傳活動亮相，但從未正式合體，睽違半年多終於公開出席同場合，備受期待。

2022台北電影節頒獎典禮27日公布首波頒獎人，「零負評女神」林依晨（圖）將現身頒發最佳導演。（台北電影節提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年6月27日

不過兩人各自搭檔不同夥伴，邱澤和製作人葉如芬頒發百萬大獎；許瑋甯則攜手以「該死的阿修羅」角逐北影最佳男配角的莫子儀，頒發最佳劇情長片。

在影展形象廣告驚喜亮相的「國民阿嬤」陳淑芳則和2019年曾同台演出電影「野雀之詩」的李亦捷合頒最佳男主角。驚喜的是，「零負評女神」林依晨也將現身頒發最佳導演。

另外，王淨和范少勳繼「比悲傷更悲傷的故事」影集版後，將再續前緣合體揭曉最佳新演員，范少勳也以「不想一個人」角逐本屆影帝。而以電影「美國女孩」入圍本屆最佳男配角的莊凱勛，將與邵雨薇一同公布最佳剪輯得主。

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在影集「華燈初上」互為仇敵的「彪哥」李李仁和「花子」劉品言將在頒獎台上狹路相逢，共同揭曉最佳聲音設計與最佳配樂。姚以緹、傅孟柏則將攜手宣布最佳視覺效果與最佳動畫片得主。

第24屆台北電影獎頒獎典禮將於7月9日晚上7時，在台北市中山堂盛大登場，由東風衛視現場直播，並於台北電影節、東風衛視、MINT TV YouTube頻道及LINE TODAY線上直播。（編輯：張雅淨）1110627

2022台北電影節頒獎典禮27日公布首波頒獎人，演員范少勳（左起）、王淨、李李仁及劉品言，將雙雙搭檔頒獎。（台北電影節提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年6月27日