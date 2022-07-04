陳喬恩婚後首登北影頒女配 劉冠廷藍正龍揭曉男配

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睽違多年未在台灣出席活動的女星陳喬恩，3月甜蜜登記成為人妻後，將首度在台北電影節頒獎典禮亮相，頒發最佳女配角獎。（台北電影節提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年7月4日

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（中央社記者葉冠吟台北4日電）睽違多年未在台灣出席活動的女星陳喬恩，今年3月甜蜜登記成為人妻後，將首度在台北電影節頒獎典禮亮相，揭曉女配角得主；演員藍正龍、劉冠廷師兄弟則將合頒最佳男配角。

本屆台北電影節力邀逾30名明星影人上台頒獎，眾星共襄盛舉榮耀電影人。婚後首度正式現身螢光幕前的陳喬恩，將和曾合作電影「市長夫人的秘密」的馬志翔頒發最佳女配角。在影集「華燈初上」有驚豔表現的「成哥」楊祐寧以及「蘇媽媽」楊謹華將擔任最佳攝影的頒獎人。

眾所期待的最佳女主角，則由去年影后陽靚與今年擔任台北電影獎評審的簡嫚書搭檔，頒發獎座給新科影后。本屆影展大使劉冠廷與演而優則導的藍正龍，則將揭曉最佳男配角，兩人同為導演王小棣的學生，曾一同演出電視劇，學弟、學長首度同台頒獎，話題十足。

今年替影展周邊設計商品的李霈瑜，和共演影集「大債時代」的搭檔張書豪揭曉最佳造型設計及最佳美術設計。電影「夢遊樂園」中的「假面夫妻」温昇豪、曾珮瑜合頒最佳編劇，温昇豪也將角逐本屆最佳男主角，是否會二度上台，格外受到矚目。

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而近期以影集「村裡來了個暴走女外科」形象深植人心的蔡淑臻，與鄭人碩繼電影「我是自願讓他殺了我」之後再合體，頒發傑出技術及最佳短片。最佳紀錄片則由演藝圈銀色情侶檔施名帥、朱芷瑩揭曉。

第24屆台北電影節頒獎典禮將於7月9日在台北市中山堂舉辦，由東風衛視現場直播，並於台北電影節、東風衛視、MINT TV的YouTube頻道及LINE TODAY線上直播。（編輯：張雅淨）1110704