北影疫情影響報名銳減 劉若英李心潔成影后遺珠

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第24屆台北電影獎16日公布入圍名單，北影總監李亞梅表示，本屆報名件數明顯減少，主因是2021年受COVID-19疫情影響，很多電影停拍、延拍；同時也因OTT串流平台興起，不少製作公司轉而去拍戲劇作品，也讓劇情片數量銳減。（台北電影節提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年5月16日

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（中央社記者葉冠吟台北16日電）第24屆台北電影獎今天公布入圍名單，本屆報名件數銳減，北影總監李亞梅坦言，COVID-19疫情是主因，OTT興起、製作公司改拍影集是間接原因；影后遺珠包含劉若英、李心潔等人。

台北電影節總監李亞梅在入圍名單揭曉後，接受媒體訪問，她指出，今年入圍名單歷經評審10小時討論才誕生，但共識度高，大部分獎項第一輪就能投出，只有在最佳短片和最佳聲音設計討論較久。

至於本屆入圍遺珠，影帝遺珠包含「該死的阿修羅」的黃聖球和「兜兜風」的林鉅；影后遺珠則有5人，包含「家家」的劉若英、「講話沒有在聽」的楊貴媚、「鱷魚」的李心潔、「初戀慢半拍」的徐若瑄，以及「夢遊樂園」的曾珮瑜。

李亞梅強調，「我們主動提出這些遺珠之憾，也是想鼓勵這些演員，他們的演出被評審看見了，但因為名額有限，在最後的階段有一點點差距就沒有入選，很可惜，希望他們還能持續在影視界爭取一些好的作品」。

另外，本屆以「月老」入圍影帝的柯震東相當高產，共帶著5部作品報名，包含未上映、與徐若瑄合作的「初戀慢半拍」，不過最後只以「月老」力拚北影影帝寶座。

李亞梅表示，柯震東的每部作品都有被討論也有票數，只是評審比較喜歡他在「月老」的表現，「也許是因為『月老』的角色層次比較豐富，比較給予演員表現的空間」。

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相較於上一屆台北電影獎400件報名作品創新高，本屆僅有268件。李亞梅坦言，報名件數明顯比去年少很多，直接原因是去年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，很多電影停拍、延拍；同時也因為OTT串流平台興起，不少製作公司轉而去拍戲劇作品，也讓劇情片數量銳減。

李亞梅提到，本屆很難得傑出技術獎首度提名滿5項，往年評審討論都比較辛苦，因為選不出來，過去兩年也只有兩部片入圍，但今年評審覺得各方面表現都很不錯，更首度有爆破設計、聲音演出、風雨效果等入圍，「反映台灣電影在往工業化、類型化的路上，慢慢交出不錯的表現」。（編輯：張雅淨）1110516

第24屆台北電影獎16日公布入圍名單，主席易智言公布國際新導演競賽入選影片。（台北電影節提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年5月16日