紀錄片神人之家摘北影大獎 陳湘琪封后柯震東封帝

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2022第24屆台北電影節9日晚間在中山堂舉行頒獎典禮，新科影帝、影后分別由柯震東（右）、陳湘琪（左）拿下，兩人開心合影。中央社記者鄭清元攝 111年7月9日

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（中央社記者王心妤台北9日電）第24屆台北電影獎今晚頒獎。已故八音才子黃文擇以遺作「素還真」獲頒傑出技術獎，陳湘琪二度封北影影后，柯震東封影帝，「美國女孩」得最佳劇情長片，百萬首獎是「神人之家」。

本屆台北電影獎中，「該死的阿修羅」、「素還真」、「月老」、「神人之家」都摘下3獎，其中最大獎百萬首獎由紀錄片「神人之家」獲得。布袋戲電影「素還真」摘下最佳紀錄片、最佳造型設計獎及傑出技術獎，黃文擇哥哥黃強華稱讚黃文擇配音是最棒、最好的，也說霹靂布袋戲是「打不倒的勇士」，希望將布袋戲帶到國際。

最佳男配角由「咒」的高英軒拿下；最佳女配角是「該死的阿修羅」王渝萱；最佳新演員則是「美國女孩」方郁婷；最佳導演由「月老」九把刀獲得。

資深導演朱延平獲頒本屆卓越貢獻獎，他感謝已故老友許不了、孫越、豬哥亮、陶大偉、吳孟達等人，他感嘆「他們都是我的戰友，他們都不在了，諧星都走得這麼早，卻帶給大家歡樂。」朱延平也期許自己接下已故「台灣電影教父」李行的擔子，成為電影界終身義工，也推動兩岸電影交流。

台北電影獎今晚以真實重現拍片現場狀況揭開序幕，並由主持人阿Ken（林暐恆）號召入圍者與台上得獎者及頒獎人互動。不只頒獎人星光熠熠，邱澤、許瑋甯、陳淑芳及久未在台灣公開露面的陳喬恩等眾星，四分衛樂團也改編並演唱電影經典歌。

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評審團講評階段，最佳女主角競爭激烈，陳湘琪與林嘉欣首輪同票，林嘉欣第二輪以一票之差落敗；最佳剪輯獎中，紀錄片「神人之家」與紀錄片「金門留念」同樣競爭激烈，最後才由「神人之家」得獎。

評審團主席葉如芬肯定本屆最佳導演九把刀、影帝柯震東在商業電影的表現。另外「素還真」今年打敗真人電影獲得最佳造型設計，葉如芬表示，「素還真」出場就有6套服裝，加上也是實拍電影，造型表現非常凸顯，也超越其他電影真人設計，希望能給予肯定。（編輯：孫承武）1110709

2022第24屆台北電影節台北電影獎百萬首獎得主9日晚間正式揭曉，由紀錄片「神人之家」奪得，導演盧盈良（左2）率剪輯師黃懿齡（右2）等劇組成員在後台開心合影。中央社記者鄭清元攝 111年7月9日

2022台北電影節9日晚間在中山堂舉行頒獎典禮，電影「美國女孩」奪得本屆最佳劇情長片，導演阮鳳儀（右3）、監製林書宇（左）及演員方郁婷（左3）、林品彤（左2）、莊凱勛（右）等劇組成員在後台開心合影。中央社記者鄭清元攝 111年7月9日

2022第24屆台北電影節台北電影獎卓越貢獻獎得主為資深導演朱延平，他9日晚間在中山堂出席頒獎典禮，親自受獎。中央社記者鄭清元攝 111年7月9日

2022台北電影節最佳男配角獎由演員高英軒以電影「咒」奪得，高英軒9日難掩開心神色，在後台握著獎盃開心跳起。中央社記者鄭清元攝 111年7月9日

2022第24屆台北電影節9日晚間在台北中山堂盛大舉行頒獎典禮，演員王渝萱以電影「該死的阿修羅」勇奪本屆最佳女配角，在後台開心親吻獎盃。中央社記者鄭清元攝 111年7月9日

2022台北電影節9日晚間在中山堂舉行頒獎典禮，布袋戲電影「素還真」拿下最佳動畫片等獎項，劇組成員特別讓當家男主角素還真親自捧獎盃慶祝。中央社記者鄭清元攝 111年7月9日