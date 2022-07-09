布袋戲電影「素還真」北影連拿3獎 黃文擇獲傑出技術

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布袋戲電影「素還真」9日在2022台北電影節頒獎典禮摘下最佳動畫片、最佳造型設計，已故霹靂大師「八音才子」黃文擇也以此片摘下傑出技術獎，電影總監製黃亮勛（右3）與霹靂布袋戲創辦人黃強華（右4）等人帶著素還真戲偶，在後台開心合影。中央社記者鄭清元攝 111年7月9日

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（中央社記者王心妤台北9日電）台北電影獎今晚頒獎。已故「八音才子」黃文擇以布袋戲電影「素還真」獲頒傑出技術獎。哥哥黃強華表示，黃文擇配音是最好最棒的，希望能把布袋戲帶到國際，「我們江湖再見」。

黃文擇6月中旬病逝，他是黃家布袋戲家族第4代成員、五洲園布袋戲創辦人黃海岱之孫、布袋戲「人間國寶」黃俊雄次子，與哥哥黃文章（黃強華）共同創立霹靂國際多媒體公司，一生為逾4000個角色配音、模仿40多種聲音，擁有「八音才子」美譽。

「素還真」今晚先摘下最佳動畫片、最佳造型設計獎，黃文擇也以此遺作摘下傑出技術，暫居大贏家。他的哥哥黃強華在台上代替他感謝評審的肯定，也為他感到驕傲，「所有同仁都為你驕傲，你最後仍堅持最後一哩路，完成配音的工作，為布袋戲文化貢獻的精神，也受到戲迷的讚賞。」

黃強華說，「對我而言，他（黃文擇）的配音是世界上最好最棒的，沒有人可以代替他。他是我亦師亦友的創意夥伴，我們總是從失敗中取得成功與昇華。」

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黃強華也笑說：「我們不是打不死的蟑螂，因為那還是蟑螂，我們是鬥不倒的勇士。」黃文擇的精神將永遠陪伴霹靂布袋戲，把布袋戲帶到國際。黃強華最後也高舉獎座並以台語喊話：「文擇，我們江湖再見。」

電影監製、黃文擇姪子黃亮勛後台受訪也紅了眼眶，他回憶籌備電影時，黃文擇身體就不大好，也曾猶豫該不該參與，但或許是命運的安排，讓「素還真」成為代表作跟最好的作品之一。（編輯：陳政偉）1110709

台北電影獎9日晚間頒獎，已故「八音才子」黃文擇以布袋戲電影「素還真」獲頒傑出技術獎。（中央社檔案照片）

影片來源：PILI 霹靂布袋戲

影片來源：攝影看世界

2022台北電影節9日晚間在中山堂舉行頒獎典禮，布袋戲電影「素還真」拿下最佳動畫片等獎項，劇組成員特別讓當家男主角素還真親自捧獎盃慶祝。中央社記者鄭清元攝 111年7月9日