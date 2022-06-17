八音才子黃文擇紀念展7/6起免費入場 供戲迷追思

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（中央社記者吳家豪台北17日電）有布袋戲「八音才子」美譽的霹靂國際多媒體前副董事長黃文擇12日辭世，享壽66歲。霹靂今天宣布將於7月6日至17日舉辦「咱 江湖再見」黃文擇紀念展，免費開放入場，供戲迷們追思悼念。

霹靂製作的電影「素還真」、「聖石傳說」也將安排重映，詳細方案將於日後更新於官方網站及官方粉絲專頁。

根據霹靂提供的新聞資料，「咱 江湖再見」八音才子黃文擇紀念展將於7月6日至17日在新北市新莊區的國家電影及視聽文化中心舉辦，免費開放入場，開放時間為每週三至週日上午10時30分至晚上8時，7月6日開展當天開放時間為下午12時起。

黃文擇為黃家布袋戲家族第4代成員、五洲園布袋戲創辦人黃海岱之孫、布袋戲「人間國寶」黃俊雄次子，與哥哥黃文章共同創立霹靂國際多媒體公司。

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霹靂表示，黃文擇聲線多變且寬廣，在生、旦、淨、末、丑及中間角色間的詮釋轉換游刃有餘，以模仿外界聲音為其最大特點的琴鳥來說，能模仿出40多種聲音，但黃文擇一生曾配音超過4000個不同角色的聲音，被戲迷敬稱為「八音才子」。

霹靂指出，40多年來，黃文擇的獨特單口配音已是台灣民眾兩代人布袋戲記憶的一部分，每10人就有1人聽著黃文擇配音的素還真長大，戲迷們也都從黃文擇的聲音來認識霹靂世界。霹靂希望透過這場紀念展，持續將台灣布袋戲文化傳承發揚。（編輯：張良知）1110617