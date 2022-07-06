總統：霹靂布袋戲是台灣漫威 持續推動傳承創新

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總統府6日指出，總統蔡英文（中）5日參觀「咱 江湖再見」八音才子黃文擇紀念展，她說，會持續推動布袋戲的傳承和創新。（總統府提供）中央社記者葉素萍傳真 111年7月6日

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（中央社記者葉素萍台北6日電）總統蔡英文說，許多人認為霹靂就是「台灣漫威」，透過動畫、電影及各種周邊商品的結合，可以為整個文化內容產業，帶來多元豐富內容；這幾年來，政府很重視也很支持布袋戲的發展，會持續推動布袋戲的傳承和創新。

總統府今天發布新聞稿指出，蔡總統5日上午前往國家電影及視聽文化中心參觀「咱 江湖再見」八音才子黃文擇紀念展。

蔡總統聽取簡報、欣賞影片，並親身體驗操作「傲笑紅塵」戲偶，以及透過野台錄音「請繼續收看黃文擇布袋戲」。

蔡總統說，布袋戲是許多台灣人從小到大的共同記憶，她小時候非常喜歡看布袋戲，她的父親也喜歡，他們親子共同的、最好的活動，就是一起看布袋戲。

蔡總統憶及，小時候常常中午飛奔回家，就是為了要看布袋戲，當時看的是黃俊雄布袋戲「雲州大儒俠」，大家都非常著迷。布袋戲也與時俱進、持續創新，現在是一個更驚奇、更迷人的世界，戲迷遍布全世界。

蔡總統指出，非常感謝黃文擇用他的聲音，一起建構出霹靂的世界。在黃文擇一生當中，詮釋過4000多個角色，而且用完全不同的嗓音，賦予角色截然不同的靈魂，確實是名副其實的「八音才子」。相信黃文擇賦予每一個角色的血肉和生命，帶來的每一段精采故事，會永遠留在所有戲迷的心中。

蔡總統提到，許多人認為霹靂就是「台灣漫威」，透過動畫、電影及各種周邊商品的結合，可以為整個文化內容產業，帶來多元豐富的內容，這是台灣非常獨特也非常重要的IP。

她表示，這些年來，政府很重視也很支持布袋戲的發展，文化部長李永得也來到現場；此外，今年初上映的「素還真」，文化部也提供補助。未來，政府會持續推動布袋戲的傳承和創新，讓台灣布袋戲一代一代傳下去，一代一代更精彩，成為台灣人一代又一代共同的資產。（編輯：蘇龍麒）1110706

總統府6日指出，總統蔡英文(圖)5日參觀「咱 江湖再見」八音才子黃文擇紀念展並致詞。（總統府提供）中央社記者葉素萍傳真 111年7月6日