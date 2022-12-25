「拼音戀習曲」談忘年師生戀 選用竹內瑪莉亞名曲

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德國電影「拼音戀習曲」描述一段相差41歲的忘年師生戀，自由又夢幻，被譽為柏林影展歷年來最輕盈夢幻的愛情電影。（海鵬影業提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年12月25日

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（中央社記者葉冠吟台北25日電）德國電影「拼音戀習曲」找來奧地利女星蘇菲蘿伊絲演出一段相差41歲的忘年師生戀，被譽為柏林影展歷年來最輕盈夢幻的愛情電影，更選用經典日本歌曲「塑料戀愛」作為片尾曲。

「拼音戀習曲」（A E I O U-A Quick Alphabet of Love）由德國導演妮可葉特克雷畢茲（Nicolette Krebitz）執導，將一段看似不可能發生的叛逆愛情，拍攝得輕鬆幽默，更把忘年戀刻畫得像一場驚心動魄的初戀，師生兩人攜手裸泳地中海、夜奔尼斯大街。

劇情描述已過演藝輝煌時期的女演員安娜，轉職從事配音工作多年，有天她接到一份兼差，要為靦腆的戲劇系學生阿德利安擔任正音老師，才認出他竟是日前在街上搶她皮包的那名男孩。

兩人按兵不動在安娜公寓裡展開拼音課程，一名優秀的語言老師、一名傑出戲劇系學生，除了日有進展的教學互動，兩人也得努力釐清彼此「糾纏」的關係。

值得一提的是，「拼音戀習曲」片尾曲一如電影叛逆，出人意外地選用了日本創作女歌手竹內瑪莉亞的日語經典歌曲「塑料戀愛」（Plastic Love），這首曲子曾被梅艷芳、男子組合「草蜢」蔡一傑翻唱，歌詞描寫都會女子的速食戀愛，對應劇情十分有趣。

片中不只有西柏林的舊城區、蔚藍海岸的尼斯等美景，像為這段忘年師生戀作最浪漫的見證，也是金句連發，除了把濃情愛意形容成「能讓冬天縮短」，蘇菲蘿伊絲（Sophie Rois）的台詞「每當家電壞了，我就會被恐懼所征服」，更一語點出單身女子無分年齡、對厚實肩膀的渴望與期待。

本片將於2023年1月19日在台上映。（編輯：張雅淨）1111225