柯震東拍「乩身」無人機拍攝意外傷到臉 嚴重破相戲分暫停

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（中央社記者葉冠吟台北9日電）藝人柯震東主演的奇幻影集「乩身」去年11月在基隆開鏡，近期卻發生無人機拍攝意外，經紀人證實柯震東臉部嚴重破相，正在積極治療中，劇組也坦言柯震東的戲分已經先暫停拍攝。

「乩身」改編自台灣作家星子同名暢銷小說，結合台式傳統信仰與現代奇幻的敘事，描述柯震東飾演的「乩身」韓杰，因年少輕狂犯下大錯，被「三太子」王柏傑僱用在人間做牛做馬贖罪，穿越陰陽處理各種棘手案件。

劇組表示，柯震東在拍攝時因無人機事故發生意外傷到臉，目前製作公司正在積極調查意外發生的原因，柯震東已先暫停拍攝，等到完全康復後才會回到工作崗位。

柯震東的經紀人也告訴中央社記者，柯震東日前拍攝時發生意外造成臉部嚴重破相，目前正在積極治療中，至於是否臉部還縫了20、30針，經紀人則說：「醫療細節就不多談了，謝謝關心」。（編輯：張芷瑄）1120109