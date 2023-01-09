更多編輯台推薦新聞：
健保卡遺失損毀可用手機補辦 申請流程這裡看
生活

健保卡遺失損毀可用手機補辦 申請流程這裡看

我的法國影展13日線上開跑 短片免費看
娛樂

我的法國影展13日線上開跑 短片免費看

中央社啟事
社會

中央社啟事

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換
生活

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂

柯震東拍「乩身」無人機拍攝意外傷到臉 嚴重破相戲分暫停

2023/1/9 12:56（1/9 13:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
藝人柯震東。（中央社檔案照片）
藝人柯震東。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北9日電）藝人柯震東主演的奇幻影集「乩身」去年11月在基隆開鏡，近期卻發生無人機拍攝意外，經紀人證實柯震東臉部嚴重破相，正在積極治療中，劇組也坦言柯震東的戲分已經先暫停拍攝。

「乩身」改編自台灣作家星子同名暢銷小說，結合台式傳統信仰與現代奇幻的敘事，描述柯震東飾演的「乩身」韓杰，因年少輕狂犯下大錯，被「三太子」王柏傑僱用在人間做牛做馬贖罪，穿越陰陽處理各種棘手案件。

劇組表示，柯震東在拍攝時因無人機事故發生意外傷到臉，目前製作公司正在積極調查意外發生的原因，柯震東已先暫停拍攝，等到完全康復後才會回到工作崗位。

柯震東的經紀人也告訴中央社記者，柯震東日前拍攝時發生意外造成臉部嚴重破相，目前正在積極治療中，至於是否臉部還縫了20、30針，經紀人則說：「醫療細節就不多談了，謝謝關心」。（編輯：張芷瑄）1120109

圖為華語奇幻影集「乩身」去年11月14日在基隆代明宮舉行開鏡記者會，演員薛仕凌（前左起）、王柏傑、柯震東、陳姸霏、楊銘威出席。（Netflix提供）
圖為華語奇幻影集「乩身」去年11月14日在基隆代明宮舉行開鏡記者會，演員薛仕凌（前左起）、王柏傑、柯震東、陳姸霏、楊銘威出席。（Netflix提供）
#柯震東
#韓杰
#王柏傑
延伸閱讀
王柏傑「乩身」化身三太子 指揮柯震東鬼差事影片／「黑的教育」柯震東首當導演 演員讚他貼心金馬新導演論壇 柯震東與戴立忍合作笑喊壓力大
柯震東
金馬59 劉國瑞以「白日青春」獲最佳新導演獎
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族