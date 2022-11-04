「黑的教育」柯震東首當導演 演員讚他貼心

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（中央社記者王心妤台北4日電）演員柯震東首部執導長片「黑的教育」今晚世界首映，他表示這部片從7年前就開始籌備，受到九把刀鼓勵才決定嘗試，開拍前和九把刀也有爭執，希望拍出有個人特色的電影。

「黑的教育」由柯震東執導、九把刀監製、朱軒洋、蔡凡熙、宋柏緯主演，他們今天接受媒體聯訪。九把刀透露，蔡凡熙與朱軒洋的角色其實原本是調換的，但深聊之後發現新的角色安排更加適合。

柯震東是金馬史上首名入圍過最佳新演員也入圍最佳新導演的影人。他表示，入圍就很開心，拍攝過程也感受到劇組滿滿的愛，但也提到美術、造型、設計沒有機會被提到有點可惜。

「黑的教育」劇本由九把刀撰寫，柯震東表示，其實製作前期兩人有過爭執，因為過去多次合作，九把刀有時會建議鏡頭怎麼拍，「擔心容易變成不這麼我的電影。」

被問到想過自導自演嗎？他笑說：「自己演完自己喊卡有點尷尬，我是演員會用演員的視角去看，但我站在導演位置，有看到其實就是每個人的角色魅力是不能複製的。」

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朱軒洋此次入圍最佳男配角獎，他感謝給自己演出機會的人，也感謝對手演員的互相支持。朱軒洋表示，拍攝前一檔作品時情緒比較緊繃，壓力比較大，「拍『黑的教育』找回比較放鬆的時候，過程中有幾場表演滿好笑的。」

宋柏緯則說柯震東是個會照顧演員情緒的導演，像是他在片中有只穿短褲的裸露戲，就會盡力給他自信，「另一場戲要做一件壞事，我知道衣服只有幾套，換完就沒了，但柯震東給我很大的安全感。」（編輯：陳政偉）1111104