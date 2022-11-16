金馬新導演論壇 柯震東與戴立忍合作笑喊壓力大

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北16日電）金馬新導演論壇今天登場，今年新導演入圍者柯震東、劉國瑞、何書銘、曾英庭及孔慶輝分享創作歷程。柯震東笑說，與戴立忍合作壓力大，知道戴立忍接演後，對方說什麼都答應。

第59屆金馬獎最佳新導演入圍者，包含「黑的教育」柯震東、「海鷗來過的房間」孔慶輝、「白日青春」劉國瑞、「查無此心」曾英庭、「花路阿朱媽」何書銘。

柯震東今天表示，約7、8年前構思出「黑的教育」劇本雛形，之後因為演出電影「再見瓦城」便擱置計畫，大約2、3年前開始和導演九把刀討論劇本。

柯震東笑說，劇本成形後就盡量避免九把刀涉入太多，擔心作品會被影響。片中邀請戴立忍演出，柯震東提到，和戴立忍聊劇本時，「不管他說什麼，我都說好，他換上戲服後，連我都會有點怕」。

「黑的教育」由蔡凡熙、宋柏緯、朱軒洋主演，柯震東表示，3名演員都需要用不同方式講戲，有的是指令型、生活經驗投射型、動機型，因此事前花了更長的時間讀本。

「花路阿朱媽」橫跨新加坡和韓國拍攝，何書銘表示，有段時間和媽媽分居在洛杉磯跟新加坡，母子倆也面臨人生階段轉變。何書銘透露，為了寫出片中的「大媽」角色，特別參加了韓國旅遊團，他笑說：「那是個特別長的5天。」他提到，因為跨國拍攝，語言是很大的挑戰，入圍最佳男配角的韓國演員鄭東煥還曾擔心自己演得不夠好。

孔慶輝因為對台灣廣告有興趣決定來台念大學，畢業後回到澳門重回劇場。他提到，「海鷗來過的房間」前期磨了好幾年，有段時間沒有收入，還考了計程車駕照。孔慶輝拿出日導濱口龍介作品打趣說，之後再考慮要不要開計程車，搞不好能拍出另一部「在車上」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

劉國瑞表示，自己從大學時期就看很多電影，一開始是先接觸到紀錄片，也接觸過各種跟影像有關的工作。劉國瑞笑說，「白日青春」完成後，曾邀請媽媽看片，但對方只關注邀請哪名演員要花多少錢，希望媽媽能夠專心在電影就好。

曾英庭提到，小時候接觸的多是好萊塢電影，大學才開始接觸台灣電影。曾英庭說，自己也曾寄作品給金馬執委會執行長聞天祥，沒想到真的收到鼓勵回信，讓他決定走上導演路。（編輯：張雅淨）1111116